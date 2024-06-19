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В России выросли продажи электронных полисов ОСАГО - 19.06.2024, ПРАЙМ
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В России выросли продажи электронных полисов ОСАГО
В России выросли продажи электронных полисов ОСАГО - 19.06.2024, ПРАЙМ
В России выросли продажи электронных полисов ОСАГО
Объем продаж полисов электронного ОСАГО в РФ в январе-мае вырос на 13,7% в годовом выражении, до 11,3 миллиона договоров (66% всех проданных за этот период... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T15:49+0300
2024-06-19T15:49+0300
россия
осаго
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Объем продаж полисов электронного ОСАГО в РФ в январе-мае вырос на 13,7% в годовом выражении, до 11,3 миллиона договоров (66% всех проданных за этот период полисов ОСАГО), говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). "С января по май 2024 года в России было продано 11,3 миллиона полисов электронного ОСАГО, что на 13,7% больше, чем годом ранее за тот же период. Доля проданных е-ОСАГО составляет 66% от всех проданных за этот период полисов обязательной "автогражданки", - приводятся в сообщении слова президента РСА Евгения Уфимцева. В пятерку регионов-лидеров по продажам полисов е-ОСАГО за первые 5 месяцев текущего года вошли Москва (1,1 миллиона полисов, 9,9% от всех продаж электронных полисов ОСАГО в России), Московская область (611 тысяч электронных полисов, 5,4%), Краснодарский край (464 тысячи полисов, 4,1%), Свердловская область (378 тысяч полисов, 3,4%) и Санкт-Петербург (365 тысяч полисов, 3,2%), подсчитали в РСА. В топ-10 регионов-лидеров вошли Татарстан (328 тысяч е-ОСАГО, 2,9%), Челябинская область (317 тысяч электронных полисов, 2,8%), Самарская область (274 тысячи полисов, 2,4%), Ростовская область (267 тысяч полисов, 2,4%) и Новосибирская область (262 тысячи полисов, 2,3%), говорится в сообщении. "В январе 2024 года было продано 1,8 миллиона полисов е-ОСАГО, в феврале – 1,9 миллиона, в марте – 2,4 миллиона, в апреле - 2,7 миллиона, в мае - 2,5 миллиона. ... Мы видим, что количество проданных электронных полисов ОСАГО увеличивается и все больше автовладельцев выбирают простоту и удобство оформления электронных полисов в онлайне", - приводится в сообщении комментарий Уфимцева. "Кроме того, в июле 2023 года автовладельцам стало доступно также электронное урегулирование убытка по ОСАГО онлайн - через "Госуслуги" по Европротоколу. Теперь не нужно тратить время на поездку в офис страховой, а можно оформить заявление в пару кликов", - напомнил он.
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россия, осаго
РОССИЯ, ОСАГО
15:49 19.06.2024
 
В России выросли продажи электронных полисов ОСАГО

РСА: продажи электронных полисов ОСАГО в РФ выросли на 13,7%, до 11,3 миллиона

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЭлектронный страховой полис.
Электронный страховой полис. - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Объем продаж полисов электронного ОСАГО в РФ в январе-мае вырос на 13,7% в годовом выражении, до 11,3 миллиона договоров (66% всех проданных за этот период полисов ОСАГО), говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА).
"С января по май 2024 года в России было продано 11,3 миллиона полисов электронного ОСАГО, что на 13,7% больше, чем годом ранее за тот же период. Доля проданных е-ОСАГО составляет 66% от всех проданных за этот период полисов обязательной "автогражданки", - приводятся в сообщении слова президента РСА Евгения Уфимцева.
В пятерку регионов-лидеров по продажам полисов е-ОСАГО за первые 5 месяцев текущего года вошли Москва (1,1 миллиона полисов, 9,9% от всех продаж электронных полисов ОСАГО в России), Московская область (611 тысяч электронных полисов, 5,4%), Краснодарский край (464 тысячи полисов, 4,1%), Свердловская область (378 тысяч полисов, 3,4%) и Санкт-Петербург (365 тысяч полисов, 3,2%), подсчитали в РСА.
В топ-10 регионов-лидеров вошли Татарстан (328 тысяч е-ОСАГО, 2,9%), Челябинская область (317 тысяч электронных полисов, 2,8%), Самарская область (274 тысячи полисов, 2,4%), Ростовская область (267 тысяч полисов, 2,4%) и Новосибирская область (262 тысячи полисов, 2,3%), говорится в сообщении.
"В январе 2024 года было продано 1,8 миллиона полисов е-ОСАГО, в феврале – 1,9 миллиона, в марте – 2,4 миллиона, в апреле - 2,7 миллиона, в мае - 2,5 миллиона. ... Мы видим, что количество проданных электронных полисов ОСАГО увеличивается и все больше автовладельцев выбирают простоту и удобство оформления электронных полисов в онлайне", - приводится в сообщении комментарий Уфимцева.
"Кроме того, в июле 2023 года автовладельцам стало доступно также электронное урегулирование убытка по ОСАГО онлайн - через "Госуслуги" по Европротоколу. Теперь не нужно тратить время на поездку в офис страховой, а можно оформить заявление в пару кликов", - напомнил он.
 
РОССИЯОСАГО
 
 
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