https://1prime.ru/20240619/osago-849310734.html

В России выросли продажи электронных полисов ОСАГО

В России выросли продажи электронных полисов ОСАГО - 19.06.2024, ПРАЙМ

В России выросли продажи электронных полисов ОСАГО

Объем продаж полисов электронного ОСАГО в РФ в январе-мае вырос на 13,7% в годовом выражении, до 11,3 миллиона договоров (66% всех проданных за этот период... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T15:49+0300

2024-06-19T15:49+0300

2024-06-19T15:49+0300

россия

осаго

https://cdnn.1prime.ru/img/83515/23/835152308_0:0:3245:1825_1920x0_80_0_0_b9449384252bef2eca7c72f5bc9ebb78.jpg

МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Объем продаж полисов электронного ОСАГО в РФ в январе-мае вырос на 13,7% в годовом выражении, до 11,3 миллиона договоров (66% всех проданных за этот период полисов ОСАГО), говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). "С января по май 2024 года в России было продано 11,3 миллиона полисов электронного ОСАГО, что на 13,7% больше, чем годом ранее за тот же период. Доля проданных е-ОСАГО составляет 66% от всех проданных за этот период полисов обязательной "автогражданки", - приводятся в сообщении слова президента РСА Евгения Уфимцева. В пятерку регионов-лидеров по продажам полисов е-ОСАГО за первые 5 месяцев текущего года вошли Москва (1,1 миллиона полисов, 9,9% от всех продаж электронных полисов ОСАГО в России), Московская область (611 тысяч электронных полисов, 5,4%), Краснодарский край (464 тысячи полисов, 4,1%), Свердловская область (378 тысяч полисов, 3,4%) и Санкт-Петербург (365 тысяч полисов, 3,2%), подсчитали в РСА. В топ-10 регионов-лидеров вошли Татарстан (328 тысяч е-ОСАГО, 2,9%), Челябинская область (317 тысяч электронных полисов, 2,8%), Самарская область (274 тысячи полисов, 2,4%), Ростовская область (267 тысяч полисов, 2,4%) и Новосибирская область (262 тысячи полисов, 2,3%), говорится в сообщении. "В январе 2024 года было продано 1,8 миллиона полисов е-ОСАГО, в феврале – 1,9 миллиона, в марте – 2,4 миллиона, в апреле - 2,7 миллиона, в мае - 2,5 миллиона. ... Мы видим, что количество проданных электронных полисов ОСАГО увеличивается и все больше автовладельцев выбирают простоту и удобство оформления электронных полисов в онлайне", - приводится в сообщении комментарий Уфимцева. "Кроме того, в июле 2023 года автовладельцам стало доступно также электронное урегулирование убытка по ОСАГО онлайн - через "Госуслуги" по Европротоколу. Теперь не нужно тратить время на поездку в офис страховой, а можно оформить заявление в пару кликов", - напомнил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, осаго