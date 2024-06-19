https://1prime.ru/20240619/passazhiropotok-849320625.html

Пассажиропоток аэропортов России в январе-мае вырос на 6,7 процента

Пассажиропоток аэропортов России в январе-мае вырос на 6,7 процента - 19.06.2024, ПРАЙМ

Пассажиропоток аэропортов России в январе-мае вырос на 6,7 процента

Пассажиропоток российских аэропортов в январе-мае вырос на 6,7% в годовом выражении - до 78,8 миллиона человек, говорится в сообщении Росавиации. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T19:28+0300

2024-06-19T19:28+0300

2024-06-19T19:29+0300

экономика

пассажиропоток

аэропорт

россия

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пассажиропоток российских аэропортов в январе-мае вырос на 6,7% в годовом выражении - до 78,8 миллиона человек, говорится в сообщении Росавиации. "Пассажиропоток российских аэропортов в январе-мае вырос к аналогичному периоду 2023 года на 6,7%, до 78,8 миллиона человек. Из них на внутренних авиалиниях было обслужено 61,5 миллиона (+3,3%), на международных - 17,2 миллиона человек (+21,5%)", - говорится в пресс-релизе. При этом пассажиропоток аэропортов Московского авиационного узла (МАУ), по данным Росавиации, в январе-мае увеличился на 7,1%, до 27,7 миллиона человек. На международных направлениях обслужено 10,1 миллиона человек (+17,8%), на внутренних линиях объемы перевозок составили 17,6 миллиона пассажиров (+1,8%). Пассажиропоток на внутренних авиалиниях растет на фоне развития инфраструктуры аэропортов, пояснили в Росавиации. "Оперативные данные о динамике роста авиаперевозок через аэропорты РФ за 5 месяцев подтверждают недавнюю информацию авиакомпаний о продолжении наблюдаемого с октября 2023 года стабильного и, главное, интенсивного роста авиаперевозок российской гражданской авиации", - привело ведомство слова директора Центра научного обеспечения государственной политики в области гражданской авиации подведомственного Росавиации ФГУП "ГосНИИ ГА" Александра Фридлянда. Отдельно он отметил динамику на международных авиалиниях в мае - темпы роста превышают 20%. "Значительный интерес представляют аналогичные данные, представленные отдельно по каждому федеральному округу. Наблюдается ускоренное развитие прямых авиаперевозок через региональные центры, минуя Москву, темпы роста перевозок через Сибирский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа уверенно обгоняют аналогичные темпы роста в Московском авиаузле", - добавил Фридлянд.

https://1prime.ru/20240614/rosaviatsiya-849163731.html

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пассажиропоток, аэропорт, россия