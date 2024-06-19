https://1prime.ru/20240619/peresmotr-849302135.html

Путин призвал пересмотреть режим санкций Совбеза ООН в отношении КНДР

Путин призвал пересмотреть режим санкций Совбеза ООН в отношении КНДР - 19.06.2024, ПРАЙМ

Путин призвал пересмотреть режим санкций Совбеза ООН в отношении КНДР

Инициированный США и их союзниками "бессрочный ограничительный режим санкций против КНДР должен быть пересмотрен", заявил президент России Владимир Путин. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T12:53+0300

2024-06-19T12:53+0300

2024-06-19T12:55+0300

политика

россия

владимир путин

юго-восточная азия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/13/849286868_0:19:3106:1766_1920x0_80_0_0_4178e3a707a10df32c61798b4811f608.jpg

ПХЕНЬЯН, 19 июн - ПРАЙМ. Инициированный США и их союзниками "бессрочный ограничительный режим санкций против КНДР должен быть пересмотрен", заявил президент России Владимир Путин.Он подчеркнул, что воспроизводимые Западом раз за разом пропагандистские штампы уже не в могут замаскировать западнические агрессивные геополитические замыслы, в том числе и в регионе Северо-Восточной Азии. Путин обратил внимание, что оценки Москвы и Пхеньяна в части коренных причин эскалации военно-политической напряженности совпадают. "Это конфронтационная политика США по расширению в субрегионе своей военной инфраструктуры, которая сопровождается существенным увеличением масштабов и интенсивности различных военных учений с участием Республики Корея, Японии и имеющих враждебные по отношению к КНДР армии", — пояснил Путин. Он подчеркнул, что данные шаги Вашингтона подрывают мир и стабильность, несут угрозу безопасности всем странам Северо-Восточной Азии.Кроме того, российский лидер заявил, что Москва отвергает попытки возложить на Северную Корею ответственность за осложнение обстановки в мире, а Пхеньян вправе принимать обоснованные меры по укреплению собственной обороноспособности, обеспечению национальной безопасности и защите суверенитета.По словам Путина, "Россия и впредь готова прилагать политико-дипломатические усилия в интересах устранения угрозы рецидива вооруженного конфликта на Корейском полуострове, формирования здесь архитектуры долгосрочного мира и стабильности на основе принципа единой безопасности".

https://1prime.ru/20240619/sanktsii-849301805.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, юго-восточная азия