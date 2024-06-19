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Путин призвал пересмотреть режим санкций Совбеза ООН в отношении КНДР
Путин призвал пересмотреть режим санкций Совбеза ООН в отношении КНДР - 19.06.2024, ПРАЙМ
Путин призвал пересмотреть режим санкций Совбеза ООН в отношении КНДР
Инициированный США и их союзниками "бессрочный ограничительный режим санкций против КНДР должен быть пересмотрен", заявил президент России Владимир Путин. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T12:53+0300
2024-06-19T12:53+0300
2024-06-19T12:55+0300
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владимир путин
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - ПРАЙМ. Инициированный США и их союзниками "бессрочный ограничительный режим санкций против КНДР должен быть пересмотрен", заявил президент России Владимир Путин.Он подчеркнул, что воспроизводимые Западом раз за разом пропагандистские штампы уже не в могут замаскировать западнические агрессивные геополитические замыслы, в том числе и в регионе Северо-Восточной Азии. Путин обратил внимание, что оценки Москвы и Пхеньяна в части коренных причин эскалации военно-политической напряженности совпадают. "Это конфронтационная политика США по расширению в субрегионе своей военной инфраструктуры, которая сопровождается существенным увеличением масштабов и интенсивности различных военных учений с участием Республики Корея, Японии и имеющих враждебные по отношению к КНДР армии", — пояснил Путин. Он подчеркнул, что данные шаги Вашингтона подрывают мир и стабильность, несут угрозу безопасности всем странам Северо-Восточной Азии.Кроме того, российский лидер заявил, что Москва отвергает попытки возложить на Северную Корею ответственность за осложнение обстановки в мире, а Пхеньян вправе принимать обоснованные меры по укреплению собственной обороноспособности, обеспечению национальной безопасности и защите суверенитета.По словам Путина, "Россия и впредь готова прилагать политико-дипломатические усилия в интересах устранения угрозы рецидива вооруженного конфликта на Корейском полуострове, формирования здесь архитектуры долгосрочного мира и стабильности на основе принципа единой безопасности".
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россия, владимир путин, юго-восточная азия
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, юго-восточная Азия
Путин призвал пересмотреть режим санкций Совбеза ООН в отношении КНДР
Путин: режим санкций Совбеза ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен
ПХЕНЬЯН, 19 июн - ПРАЙМ. Инициированный США и их союзниками "бессрочный ограничительный режим санкций против КНДР должен быть пересмотрен", заявил президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что воспроизводимые Западом раз за разом пропагандистские штампы уже не в могут замаскировать западнические агрессивные геополитические замыслы, в том числе и в регионе Северо-Восточной Азии.
Путин обратил внимание, что оценки Москвы и Пхеньяна в части коренных причин эскалации военно-политической напряженности совпадают.
"Это конфронтационная политика США по расширению в субрегионе своей военной инфраструктуры, которая сопровождается существенным увеличением масштабов и интенсивности различных военных учений с участием Республики Корея, Японии и имеющих враждебные по отношению к КНДР армии", — пояснил Путин.
Он подчеркнул, что данные шаги Вашингтона подрывают мир и стабильность, несут угрозу безопасности всем странам Северо-Восточной Азии.
Кроме того, российский лидер заявил, что Москва отвергает попытки возложить на Северную Корею ответственность за осложнение обстановки в мире, а Пхеньян вправе принимать обоснованные меры по укреплению собственной обороноспособности, обеспечению национальной безопасности и защите суверенитета.
По словам Путина, "Россия и впредь готова прилагать политико-дипломатические усилия в интересах устранения угрозы рецидива вооруженного конфликта на Корейском полуострове, формирования здесь архитектуры долгосрочного мира и стабильности на основе принципа единой безопасности".
Россия и КНДР продолжат бороться с санкционным удушением, заявил Путин