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Запад открыто заявляет о своей цели подавить Россию, заявил Песков - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Запад открыто заявляет о своей цели подавить Россию, заявил Песков
Запад открыто заявляет о своей цели подавить Россию, заявил Песков - 19.06.2024, ПРАЙМ
Запад открыто заявляет о своей цели подавить Россию, заявил Песков
Западные страны все чаще заявляют о своем намерении подавить Россию. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T13:20+0300
2024-06-19T13:52+0300
политика
россия
запад
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Западные страны все чаще заявляют о своем намерении подавить Россию. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."К сожалению, в последние годы подавляющее большинство стран Запада открыто заявляют о том, что их целью является подавление России", — отметил он.По словам Пескова, практически все действия недружественных стран направлены против России.
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запад
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россия, запад, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Дмитрий Песков
13:20 19.06.2024 (обновлено: 13:52 19.06.2024)
 
Запад открыто заявляет о своей цели подавить Россию, заявил Песков

Песков: Запад в последние годы открыто заявляет о своей цели подавить Россию

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Западные страны все чаще заявляют о своем намерении подавить Россию. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"К сожалению, в последние годы подавляющее большинство стран Запада открыто заявляют о том, что их целью является подавление России", — отметил он.
По словам Пескова, практически все действия недружественных стран направлены против России.
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