https://1prime.ru/20240619/peskov-849303064.html

Запад открыто заявляет о своей цели подавить Россию, заявил Песков

Запад открыто заявляет о своей цели подавить Россию, заявил Песков - 19.06.2024, ПРАЙМ

Запад открыто заявляет о своей цели подавить Россию, заявил Песков

Западные страны все чаще заявляют о своем намерении подавить Россию. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T13:20+0300

2024-06-19T13:20+0300

2024-06-19T13:52+0300

политика

россия

запад

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Западные страны все чаще заявляют о своем намерении подавить Россию. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."К сожалению, в последние годы подавляющее большинство стран Запада открыто заявляют о том, что их целью является подавление России", — отметил он.По словам Пескова, практически все действия недружественных стран направлены против России.

https://1prime.ru/20240617/peskov-849235335.html

запад

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россия, запад, дмитрий песков