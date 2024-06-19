https://1prime.ru/20240619/peskov-849303064.html
Запад открыто заявляет о своей цели подавить Россию, заявил Песков
Запад открыто заявляет о своей цели подавить Россию, заявил Песков - 19.06.2024, ПРАЙМ
Запад открыто заявляет о своей цели подавить Россию, заявил Песков
Западные страны все чаще заявляют о своем намерении подавить Россию. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T13:20+0300
2024-06-19T13:20+0300
2024-06-19T13:52+0300
политика
россия
запад
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Западные страны все чаще заявляют о своем намерении подавить Россию. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."К сожалению, в последние годы подавляющее большинство стран Запада открыто заявляют о том, что их целью является подавление России", — отметил он.По словам Пескова, практически все действия недружественных стран направлены против России.
https://1prime.ru/20240617/peskov-849235335.html
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россия, запад, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Дмитрий Песков
Запад открыто заявляет о своей цели подавить Россию, заявил Песков
Песков: Запад в последние годы открыто заявляет о своей цели подавить Россию
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Западные страны все чаще заявляют о своем намерении подавить Россию. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"К сожалению, в последние годы подавляющее большинство стран Запада открыто заявляют о том, что их целью является подавление России", — отметил он.
По словам Пескова, практически все действия недружественных стран направлены против России.
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