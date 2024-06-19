https://1prime.ru/20240619/peskov-849303785.html
В Кремле оценили договор России с КНДР
В Кремле оценили договор России с КНДР - 19.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле оценили договор России с КНДР
Договор между Россией и Северной Кореей является концентрированной демонстрацией политической воли развивать все векторы двусторонних отношений. Об этом заявил... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T13:30+0300
2024-06-19T13:30+0300
2024-06-19T13:30+0300
политика
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Договор между Россией и Северной Кореей является концентрированной демонстрацией политической воли развивать все векторы двусторонних отношений. Об этом заявил "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российский лидер Владимир Путин подписал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе визита в Пхеньян 19 июня."Это рамочный документ, концептуальный, который задает тон двусторонним отношениям и, наверное, является такой очень концентрированной демонстрацией политической воли развивать все векторы двусторонних связей", - сказал Песков.Официальный представитель Кремля добавил, что сотрудничество России и Северной Кореи не направлено против третьих стран.
https://1prime.ru/20240619/dogovor-849300484.html
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дмитрий песков, россия, кндр
Политика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, КНДР
В Кремле оценили договор России с КНДР
Песков: договор РФ с КНДР демонстрирует политическую волю развивать все векторы отношений
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Договор между Россией и Северной Кореей является концентрированной демонстрацией политической воли развивать все векторы двусторонних отношений. Об этом заявил "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российский лидер Владимир Путин подписал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе визита в Пхеньян 19 июня.
"Это рамочный документ, концептуальный, который задает тон двусторонним отношениям и, наверное, является такой очень концентрированной демонстрацией политической воли развивать все векторы двусторонних связей", - сказал Песков.
Официальный представитель Кремля добавил, что сотрудничество России и Северной Кореи не направлено против третьих стран.
Ким Чен Ын назвал преимущество договора между Россией и КНДР