Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава "Объединенных пивоварен" рассказал о самом популярном пиве в России - 19.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240619/pivo-849281634.html
Глава "Объединенных пивоварен" рассказал о самом популярном пиве в России
Глава "Объединенных пивоварен" рассказал о самом популярном пиве в России - 19.06.2024, ПРАЙМ
Глава "Объединенных пивоварен" рассказал о самом популярном пиве в России
Самым популярным пивом в России, как и в целом в мире, является классический светлый лагер, при этом россияне отдают предпочтение немецким и чешским сортам,... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T06:27+0300
2024-06-19T06:28+0300
экономика
россия
пиво
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/76772/66/767726652_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_097d033f428b5a8c3feb4253d3054464.jpg
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Самым популярным пивом в России, как и в целом в мире, является классический светлый лагер, при этом россияне отдают предпочтение немецким и чешским сортам, рассказал в интервью РИА Новости президент компании "Объединенные пивоварни" (ОПХ) Ораз Дурдыев. "Самое популярное пиво в мире - это классический светлый лагер, и россияне здесь не исключение. Если углубляться во вкусовые предпочтения, то в нашей стране популярны разнообразные сорта, но больше всего – немецкий лагер. За ним идет чешский и потом уже бельгийские, американские сорта", - сказал он. Также, по словам Дурдыева, все более востребованным в России становится мексиканское пиво. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/20240618/pivo-849258311.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76772/66/767726652_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_912f96af4bfb02c61ecd3fb63275042f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, пиво, экспертное мнение
Экономика, РОССИЯ, пиво, экспертное мнение
06:27 19.06.2024 (обновлено: 06:28 19.06.2024)
 
Глава "Объединенных пивоварен" рассказал о самом популярном пиве в России

Президент "Объединенных пивоварен" рассказал о самом популярном пиве в России

© fotolia.com / industrieblickПиво
Пиво - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© fotolia.com / industrieblick
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Самым популярным пивом в России, как и в целом в мире, является классический светлый лагер, при этом россияне отдают предпочтение немецким и чешским сортам, рассказал в интервью РИА Новости президент компании "Объединенные пивоварни" (ОПХ) Ораз Дурдыев.
"Самое популярное пиво в мире - это классический светлый лагер, и россияне здесь не исключение. Если углубляться во вкусовые предпочтения, то в нашей стране популярны разнообразные сорта, но больше всего – немецкий лагер. За ним идет чешский и потом уже бельгийские, американские сорта", - сказал он.
Также, по словам Дурдыева, все более востребованным в России становится мексиканское пиво.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
Евросоюз нарастил экспорт пива в Россию до максимума с августа 2023 года
Вчера, 09:19
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯпивоэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала