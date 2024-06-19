https://1prime.ru/20240619/pivo-849281634.html

Глава "Объединенных пивоварен" рассказал о самом популярном пиве в России

Глава "Объединенных пивоварен" рассказал о самом популярном пиве в России - 19.06.2024, ПРАЙМ

Глава "Объединенных пивоварен" рассказал о самом популярном пиве в России

Самым популярным пивом в России, как и в целом в мире, является классический светлый лагер, при этом россияне отдают предпочтение немецким и чешским сортам,... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T06:27+0300

2024-06-19T06:27+0300

2024-06-19T06:28+0300

экономика

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экспертное мнение

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Самым популярным пивом в России, как и в целом в мире, является классический светлый лагер, при этом россияне отдают предпочтение немецким и чешским сортам, рассказал в интервью РИА Новости президент компании "Объединенные пивоварни" (ОПХ) Ораз Дурдыев. "Самое популярное пиво в мире - это классический светлый лагер, и россияне здесь не исключение. Если углубляться во вкусовые предпочтения, то в нашей стране популярны разнообразные сорта, но больше всего – немецкий лагер. За ним идет чешский и потом уже бельгийские, американские сорта", - сказал он. Также, по словам Дурдыева, все более востребованным в России становится мексиканское пиво. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://1prime.ru/20240618/pivo-849258311.html

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россия, пиво, экспертное мнение