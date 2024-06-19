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Глава "Объединенной пивоварни" назвал реальную цену хорошего пива в России

Глава "Объединенной пивоварни" назвал реальную цену хорошего пива в России - 19.06.2024, ПРАЙМ

Глава "Объединенной пивоварни" назвал реальную цену хорошего пива в России

Средняя цена качественного лагера в России составляет 50-60 рублей за бутылку, заявил в интервью РИА Новости президент компании "Объединенные пивоварни" (ОПХ)... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T07:07+0300

2024-06-19T07:07+0300

2024-06-19T07:07+0300

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Средняя цена качественного лагера в России составляет 50-60 рублей за бутылку, заявил в интервью РИА Новости президент компании "Объединенные пивоварни" (ОПХ) Ораз Дурдыев. До этого он также отметил, что самым популярным пивом в России, как и в целом в мире, является классический светлый лагер. "Как правило, средняя цена на лагер варьируется от 50-60 рублей за пол-литра. Но нужно понимать, что средняя стоимость - не определяющий фактор качества продукта. Все пиво, независимо от цены, вкусное и качественное", - сообщил Дурдыев. При этом, по словам президента ОПХ, в себестоимости бутылки пива большую часть занимает упаковка, а не, например, хмель. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://1prime.ru/20240618/pivo-849255962.html

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россия, пиво, цена