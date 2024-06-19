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Глава "Объединенной пивоварни" назвал реальную цену хорошего пива в России
Глава "Объединенной пивоварни" назвал реальную цену хорошего пива в России - 19.06.2024, ПРАЙМ
Глава "Объединенной пивоварни" назвал реальную цену хорошего пива в России
Средняя цена качественного лагера в России составляет 50-60 рублей за бутылку, заявил в интервью РИА Новости президент компании "Объединенные пивоварни" (ОПХ)... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T07:07+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Средняя цена качественного лагера в России составляет 50-60 рублей за бутылку, заявил в интервью РИА Новости президент компании "Объединенные пивоварни" (ОПХ) Ораз Дурдыев. До этого он также отметил, что самым популярным пивом в России, как и в целом в мире, является классический светлый лагер. "Как правило, средняя цена на лагер варьируется от 50-60 рублей за пол-литра. Но нужно понимать, что средняя стоимость - не определяющий фактор качества продукта. Все пиво, независимо от цены, вкусное и качественное", - сообщил Дурдыев. При этом, по словам президента ОПХ, в себестоимости бутылки пива большую часть занимает упаковка, а не, например, хмель. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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Экономика, РОССИЯ, пиво, цена
Глава "Объединенной пивоварни" назвал реальную цену хорошего пива в России
Глава компании "Объединенные пивоварни" назвал реальную цену хорошего пива в РФ
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Средняя цена качественного лагера в России составляет 50-60 рублей за бутылку, заявил в интервью РИА Новости президент компании "Объединенные пивоварни" (ОПХ) Ораз Дурдыев.
До этого он также отметил, что самым популярным пивом в России, как и в целом в мире, является классический светлый лагер.
"Как правило, средняя цена на лагер варьируется от 50-60 рублей за пол-литра. Но нужно понимать, что средняя стоимость - не определяющий фактор качества продукта. Все пиво, независимо от цены, вкусное и качественное", - сообщил Дурдыев.
При этом, по словам президента ОПХ, в себестоимости бутылки пива большую часть занимает упаковка, а не, например, хмель.
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Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.