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РФ знает о планах Запада заблокировать торговлю с Турцией, считает эксперт

РФ знает о планах Запада заблокировать торговлю с Турцией, считает эксперт - 19.06.2024, ПРАЙМ

РФ знает о планах Запада заблокировать торговлю с Турцией, считает эксперт

Турция, в условиях экономического давления США, не захочет потерять посредническую роль по урегулированию украинского конфликта, Москва знает о намерении Запада | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T10:30+0300

2024-06-19T10:30+0300

2024-06-19T10:31+0300

экономика

россия

турция

запад

санкции против рф

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АНКАРА, 19 июн – ПРАЙМ. Турция, в условиях экономического давления США, не захочет потерять посредническую роль по урегулированию украинского конфликта, Москва знает о намерении Запада заблокировать торговлю между Анкарой и Москвой, заявил РИА Новости турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Гекхун Гечмен. Ранее президент РФ Владимир Путин, общаясь с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге, предупредил об опасности ограничения торговли России и Турции из-за кредитов и грантов Анкары в западных финансовых институтах, по его словам, потерь для турецкой экономики будет в этом случае больше, чем приобретений. "Известно, что США уже давно оказывают давление на Турцию в вопросе торговли с Россией и даже ввели санкции против некоторых турецких компаний. В последний раз, санкции были введены ещё против 13 турецких компаний. Перед лицом этих санкций Турция должна принять во внимание две основные реальности", - заявил собеседник агентства. Во-первых, по мнению эксперта, Турция должна поощрять инвестиции с Запада из-за своих экономических условий. "Российский лидер Путин заявил, что они знают об этом и понимают. Однако Путин также знает о намерении Запада заблокировать торговлю между Турцией и Россией и поэтому предостерёг от этого. Хотя он считает, что турецкие компании будут более осторожны перед лицом контроля и давления США в международной платежной системе, он не ожидает, что общий баланс между Анкарой и Москвой изменится", - считает эксперт. В конце концов, по мнению эксперта, Россия - крупнейший торговый партнёр Турции, она также участвует в совместных проектах в таких областях, как атомная энергетика. "Не случайно турецко-российский товарооборот вырос на 230% в 2022 году, когда начался кризис в отношениях между Россией и странами Запада. Более того, поскольку Турция - одна из немногих стран НАТО, которая не вводит санкции против России, ее предложения по урегулированию ситуации на Украине воспринимаются всерьёз. Я не думаю, что администрация Анкары захочет потерять эту позицию", - резюмировал он. Ранее официальный представитель президента Турции, ныне глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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россия, турция, запад, санкции против рф