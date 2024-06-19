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НСИС планирует создать план развития инноваций в России
НСИС планирует создать план развития инноваций в России - 19.06.2024, ПРАЙМ
НСИС планирует создать план развития инноваций в России
Национальная страховая информационная система (НСИС) намерена создать план развития инноваций для всего страхового рынка РФ, говорится в сообщении НСИС со... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T21:12+0300
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2024-06-19T21:12+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Национальная страховая информационная система (НСИС) намерена создать план развития инноваций для всего страхового рынка РФ, говорится в сообщении НСИС со ссылкой на ее главу Николая Галушина. "На заседании комитета пользователей Национальной страховой информационной системы (НСИС) 6 июня этого года мы договорились о создании плана развития инноваций, важных для всего страхового рынка. Рынку не хватает центра развития, центра инноваций. Сегодня органический потенциал развития страхового рынка исчерпан, нужен революционный шаг", - считает Галушкин. "В настоящее время идет сбор предложений со страхового рынка. НСИС сводит в одну систему информацию по договорам страхования, обогащая ее из других источников. В АИС страхования будет накоплена уникальная база, которая будет способствовать построению скоринговых, андеррайтерских, предиктивных моделей, облегчающих жизнь страховщикам, делающих более точные прогнозы, предотвращающих страховое мошенничество и нестандартное поведение клиентов по договорам страхования", - пояснил он РИА Новости. В сообщении указывается, что в настоящее время оператор НСИС решает еще одну задачу, общую уже для страхователей. С 1 октября этого года должен быть в полном формате запущен проект личных кабинетов для потребителей на сайте компании. В личных кабинетах автовладельца появится история ОСАГО, в перспективе у страхователя там же появится история по другим видам страхования, с которыми НСИС работает. Пока сервис личных кабинетов проходит стадию тестирования, сказал Галушин.
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нсис, инновации
Экономика, НСИС, инновации
НСИС планирует создать план развития инноваций в России
Национальная страховая информационная система создаст план развития инноваций
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Национальная страховая информационная система (НСИС) намерена создать план развития инноваций для всего страхового рынка РФ, говорится в сообщении НСИС со ссылкой на ее главу Николая Галушина.
"На заседании комитета пользователей Национальной страховой информационной системы (НСИС) 6 июня этого года мы договорились о создании плана развития инноваций, важных для всего страхового рынка. Рынку не хватает центра развития, центра инноваций. Сегодня органический потенциал развития страхового рынка исчерпан, нужен революционный шаг", - считает Галушкин.
"В настоящее время идет сбор предложений со страхового рынка. НСИС сводит в одну систему информацию по договорам страхования, обогащая ее из других источников. В АИС страхования будет накоплена уникальная база, которая будет способствовать построению скоринговых, андеррайтерских, предиктивных моделей, облегчающих жизнь страховщикам, делающих более точные прогнозы, предотвращающих страховое мошенничество и нестандартное поведение клиентов по договорам страхования", - пояснил он РИА Новости.
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В сообщении указывается, что в настоящее время оператор НСИС решает еще одну задачу, общую уже для страхователей. С 1 октября этого года должен быть в полном формате запущен проект личных кабинетов для потребителей на сайте компании.
В личных кабинетах автовладельца появится история ОСАГО, в перспективе у страхователя там же появится история по другим видам страхования, с которыми НСИС работает. Пока сервис личных кабинетов проходит стадию тестирования, сказал Галушин.