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"Лучшая сделка". В США неожиданно высказались о плане Путина - 19.06.2024, ПРАЙМ
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"Лучшая сделка". В США неожиданно высказались о плане Путина
"Лучшая сделка". В США неожиданно высказались о плане Путина - 19.06.2024, ПРАЙМ
"Лучшая сделка". В США неожиданно высказались о плане Путина
Мирная инициатива, которую предложил российский лидер Владимир Путин, является для Киева самым лучшим вариантом на текущий момент, сообщил американский... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T23:40+0300
2024-06-19T23:40+0300
политика
украина
переговоры
россия
запад
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Мирная инициатива, которую предложил российский лидер Владимир Путин, является для Киева самым лучшим вариантом на текущий момент, сообщил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.14 июня президент России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и отказаться от членства в НАТО."С моей личной точки зрения было бы разумно для Украины и для Запада принять эти два условия, которые требует Путин и затем начать переговоры потому что я думаю, что это лучшая возможная сделка, которую Украина может получить", — указал он.По мнению политолога, заключению мира мешает Запад, который продолжает верить, что он сможет изменить ситуацию в зоне спецоперации с помощью поставок вооружения Киеву.
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украина
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украина, переговоры, россия, запад
Политика, УКРАИНА, переговоры, РОССИЯ, ЗАПАД
23:40 19.06.2024
 
"Лучшая сделка". В США неожиданно высказались о плане Путина

Миршаймер: предложенный Путиным мирный план сейчас лучший для Украины

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Мирная инициатива, которую предложил российский лидер Владимир Путин, является для Киева самым лучшим вариантом на текущий момент, сообщил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
14 июня президент России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и отказаться от членства в НАТО.
"С моей личной точки зрения было бы разумно для Украины и для Запада принять эти два условия, которые требует Путин и затем начать переговоры потому что я думаю, что это лучшая возможная сделка, которую Украина может получить", — указал он.
По мнению политолога, заключению мира мешает Запад, который продолжает верить, что он сможет изменить ситуацию в зоне спецоперации с помощью поставок вооружения Киеву.
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
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