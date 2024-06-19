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"Лучшая сделка". В США неожиданно высказались о плане Путина

"Лучшая сделка". В США неожиданно высказались о плане Путина - 19.06.2024, ПРАЙМ

"Лучшая сделка". В США неожиданно высказались о плане Путина

Мирная инициатива, которую предложил российский лидер Владимир Путин, является для Киева самым лучшим вариантом на текущий момент, сообщил американский... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T23:40+0300

2024-06-19T23:40+0300

2024-06-19T23:40+0300

политика

украина

переговоры

россия

запад

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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Мирная инициатива, которую предложил российский лидер Владимир Путин, является для Киева самым лучшим вариантом на текущий момент, сообщил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.14 июня президент России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и отказаться от членства в НАТО."С моей личной точки зрения было бы разумно для Украины и для Запада принять эти два условия, которые требует Путин и затем начать переговоры потому что я думаю, что это лучшая возможная сделка, которую Украина может получить", — указал он.По мнению политолога, заключению мира мешает Запад, который продолжает верить, что он сможет изменить ситуацию в зоне спецоперации с помощью поставок вооружения Киеву.

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украина, переговоры, россия, запад