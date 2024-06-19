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Аргентина не планирует оказывать военную помощь Украине - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Аргентина не планирует оказывать военную помощь Украине
Аргентина не планирует оказывать военную помощь Украине - 19.06.2024, ПРАЙМ
Аргентина не планирует оказывать военную помощь Украине
Аргентина не планирует оказывать Киеву военную помощь, указал Мануэль Адорни, официальный представитель президента Хавьера Милея. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T20:41+0300
2024-06-19T20:41+0300
политика
аргентина
военная помощь украине
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июн — ПРАЙМ. Аргентина не планирует оказывать Киеву военную помощь, указал Мануэль Адорни, официальный представитель президента Хавьера Милея."Нет, мы не будет предоставлять никакой военной поддержки. Да, мы предложим помощь в сфере логистики, в гуманитарных вопросах, в том, что касается разминирования территорий, но мы не будем вмешиваться в военный конфликт", — отметил он.Ранее зарубежные СМИ писали о переговорах о передаче Украине аргентинских средних танков TAM и пяти штурмовиков Super Etendard.Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов подтвердил, что в Аргентине признают, что такие переговоры действительно имели место, но есть и определенные заверения, что самолеты переданы все-таки не будут.
https://1prime.ru/20240613/avtogol-849149447.html
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аргентина, военная помощь украине
Политика, АРГЕНТИНА, военная помощь Украине
20:41 19.06.2024
 
Аргентина не планирует оказывать военную помощь Украине

Представитель Милея: Аргентина не намерена оказывать военную поддержку Украине

© fotolia.com / Nicolas KoppФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© fotolia.com / Nicolas Kopp
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июн — ПРАЙМ. Аргентина не планирует оказывать Киеву военную помощь, указал Мануэль Адорни, официальный представитель президента Хавьера Милея.
"Нет, мы не будет предоставлять никакой военной поддержки. Да, мы предложим помощь в сфере логистики, в гуманитарных вопросах, в том, что касается разминирования территорий, но мы не будем вмешиваться в военный конфликт", — отметил он.
Ранее зарубежные СМИ писали о переговорах о передаче Украине аргентинских средних танков TAM и пяти штурмовиков Super Etendard.
Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов подтвердил, что в Аргентине признают, что такие переговоры действительно имели место, но есть и определенные заверения, что самолеты переданы все-таки не будут.
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
В Аргентине назвали новые санкции США против России автоголом
13 июня, 17:50
 
ПолитикаАРГЕНТИНАвоенная помощь Украине
 
 
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