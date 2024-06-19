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Аргентина не планирует оказывать военную помощь Украине

Аргентина не планирует оказывать военную помощь Украине - 19.06.2024, ПРАЙМ

Аргентина не планирует оказывать военную помощь Украине

Аргентина не планирует оказывать Киеву военную помощь, указал Мануэль Адорни, официальный представитель президента Хавьера Милея. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T20:41+0300

2024-06-19T20:41+0300

2024-06-19T20:41+0300

политика

аргентина

военная помощь украине

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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июн — ПРАЙМ. Аргентина не планирует оказывать Киеву военную помощь, указал Мануэль Адорни, официальный представитель президента Хавьера Милея."Нет, мы не будет предоставлять никакой военной поддержки. Да, мы предложим помощь в сфере логистики, в гуманитарных вопросах, в том, что касается разминирования территорий, но мы не будем вмешиваться в военный конфликт", — отметил он.Ранее зарубежные СМИ писали о переговорах о передаче Украине аргентинских средних танков TAM и пяти штурмовиков Super Etendard.Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов подтвердил, что в Аргентине признают, что такие переговоры действительно имели место, но есть и определенные заверения, что самолеты переданы все-таки не будут.

https://1prime.ru/20240613/avtogol-849149447.html

аргентина

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аргентина, военная помощь украине