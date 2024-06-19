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Минэнерго разрабатывает перенос платы бизнеса за мощность в целевой сбор - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Минэнерго разрабатывает перенос платы бизнеса за мощность в целевой сбор
Минэнерго разрабатывает перенос платы бизнеса за мощность в целевой сбор - 19.06.2024, ПРАЙМ
Минэнерго разрабатывает перенос платы бизнеса за мощность в целевой сбор
Минэнерго РФ прорабатывает вопрос по выделению в отдельный целевой сбор части надбавок к цене на мощность, через которые промышленность в России оплачивает... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T20:44+0300
2024-06-19T20:44+0300
экономика
бизнес
сбор
плата
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Минэнерго РФ прорабатывает вопрос по выделению в отдельный целевой сбор части надбавок к цене на мощность, через которые промышленность в России оплачивает строительство энергетических объектов, сообщил РИА Новости директор департамента развития электроэнергетики министерства энергетики РФ Андрей Максимов в кулуарах Водного конгресса. "Прорабатывается", - ответил он на вопрос, действительно ли Минэнерго изучает возможность выделить часть надбавок к цене на мощность в целевой платеж. Ранее в среду газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на протокол заседания правкомиссии по вопросам электроэнергетики, что вице-премьер РФ Александр Новак дал поручение Минэкономразвития, Минэнерго, ФАС и "Совету рынка" проработать соответствующий вопрос до 5 августа. По словам собеседников газеты, тема выделения надбавок в отдельный сбор давно обсуждалась в Минэнерго и в "Совете рынка" в качестве возможной защиты от межтерриториального перекрестного субсидирования. С учетом увеличения налоговой нагрузки на промышленность актуальность вопроса выросла, отметила газета со ссылкой на источник.
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бизнес, сбор, плата
Экономика, Бизнес, сбор, плата
20:44 19.06.2024
 
Минэнерго разрабатывает перенос платы бизнеса за мощность в целевой сбор

Минэнерго прорабатывает перенос части платы бизнеса за мощность в целевой сбор

© Unsplash/Luis VillasmilБизнес
Бизнес
© Unsplash/Luis Villasmil
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Минэнерго РФ прорабатывает вопрос по выделению в отдельный целевой сбор части надбавок к цене на мощность, через которые промышленность в России оплачивает строительство энергетических объектов, сообщил РИА Новости директор департамента развития электроэнергетики министерства энергетики РФ Андрей Максимов в кулуарах Водного конгресса.
"Прорабатывается", - ответил он на вопрос, действительно ли Минэнерго изучает возможность выделить часть надбавок к цене на мощность в целевой платеж.
Ранее в среду газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на протокол заседания правкомиссии по вопросам электроэнергетики, что вице-премьер РФ Александр Новак дал поручение Минэкономразвития, Минэнерго, ФАС и "Совету рынка" проработать соответствующий вопрос до 5 августа.
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По словам собеседников газеты, тема выделения надбавок в отдельный сбор давно обсуждалась в Минэнерго и в "Совете рынка" в качестве возможной защиты от межтерриториального перекрестного субсидирования. С учетом увеличения налоговой нагрузки на промышленность актуальность вопроса выросла, отметила газета со ссылкой на источник.
 
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