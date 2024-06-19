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Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками
Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками - 19.06.2024, ПРАЙМ
Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками
Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T11:30+0300
2024-06-19T11:30+0300
2024-06-19T11:44+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков."Уже обменялись подарками", — отметил он.По словам Ушакова, северокорейскому лидеру преподнесли новый автомобиль Aurus, красивый чайный сервиз, а также адмиральский кортик. Отмечается, что это уже второй автомобиль Aurus, подаренный российской стороной.Президенту Путину, в свою очередь, вручили несколько художественных произведений с собственным изображением. Конкретные типы подарков не уточняются.Визит президента Путина в Северную Корею проходит в рамках дружественного визита и продолжится до 19 июня.
https://1prime.ru/20240619/putin-849281200.html
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Политика, РОССИЯ, КНДР, Владимир Путин, Ким Чен Ын
Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками
Путин подарил Ким Чен Ыну новый "Аурус", сервиз и адмиральский кортик
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Уже обменялись подарками", — отметил он.
По словам Ушакова, северокорейскому лидеру преподнесли новый автомобиль Aurus, красивый чайный сервиз, а также адмиральский кортик. Отмечается, что это уже второй автомобиль Aurus, подаренный российской стороной.
Президенту Путину, в свою очередь, вручили несколько художественных произведений с собственным изображением. Конкретные типы подарков не уточняются.
Визит президента Путина в Северную Корею проходит в рамках дружественного визита и продолжится до 19 июня.
Путин и Ким Чен Ын поделились "сокровенными думами", передают СМИ