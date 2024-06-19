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Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками

Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками - 19.06.2024, ПРАЙМ

Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками

Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T11:30+0300

2024-06-19T11:30+0300

2024-06-19T11:44+0300

политика

россия

кндр

владимир путин

ким чен ын

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков."Уже обменялись подарками", — отметил он.По словам Ушакова, северокорейскому лидеру преподнесли новый автомобиль Aurus, красивый чайный сервиз, а также адмиральский кортик. Отмечается, что это уже второй автомобиль Aurus, подаренный российской стороной.Президенту Путину, в свою очередь, вручили несколько художественных произведений с собственным изображением. Конкретные типы подарков не уточняются.Визит президента Путина в Северную Корею проходит в рамках дружественного визита и продолжится до 19 июня.

https://1prime.ru/20240619/putin-849281200.html

кндр

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россия, кндр, владимир путин, ким чен ын