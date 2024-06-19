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Походы российских кораблей на кубу продолжатся, заявил главком ВМФ
Походы российских кораблей на кубу продолжатся, заявил главком ВМФ - 19.06.2024, ПРАЙМ
Походы российских кораблей на кубу продолжатся, заявил главком ВМФ
Корабли российского военно-морского флота будут и далее решать задачи в оперативно важных районах мирового океана. Об этом рассказал журналистам главком ВМФ РФ... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T15:51+0300
2024-06-19T15:51+0300
2024-06-19T16:10+0300
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КРОНШТАДТ, 19 июн - ПРАЙМ. Корабли российского военно-морского флота будут и далее решать задачи в оперативно важных районах мирового океана. Об этом рассказал журналистам главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев. 12 июня корабельная группа Северного флота, состоящая из АПЛ "Казань", фрегата "Адмирал Горшков", танкера-снабженца "Академик Пашин" и спасательного буксира ВМФ РФ "Николай Чикер", зашла в порт Гаваны, визит продлится до 17 июня."Если откровенно говорить, то я ожидал такого эффекта, прекрасно понимаю что близость кораблей Северного флота к берегам текущего нашего оппонента кого-то раздражает. Но для нас это очень важная составляющая. Мы были уверены в действиях наших сил, тем более что была поддержка по стороны Кубы" — сказал Моисеев. По его словам, эффект от похода был ожидаемый: от крайних противоположностей, до нейтральных отзывов. Адмирал подчеркнул, что корабли ВМФ продолжат и дальше решать задачи в оперативно важных для страны районах.
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вмф россии, куба
Политика, ВМФ России, КУБА
Походы российских кораблей на кубу продолжатся, заявил главком ВМФ
Главком ВМФ: корабли продолжат работу в важных районах Мирового океана
КРОНШТАДТ, 19 июн - ПРАЙМ. Корабли российского военно-морского флота будут и далее решать задачи в оперативно важных районах мирового океана. Об этом рассказал журналистам главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев.
12 июня корабельная группа Северного флота, состоящая из АПЛ "Казань", фрегата "Адмирал Горшков", танкера-снабженца "Академик Пашин" и спасательного буксира ВМФ РФ "Николай Чикер", зашла в порт Гаваны, визит продлится до 17 июня.
"Если откровенно говорить, то я ожидал такого эффекта, прекрасно понимаю что близость кораблей Северного флота к берегам текущего нашего оппонента кого-то раздражает. Но для нас это очень важная составляющая. Мы были уверены в действиях наших сил, тем более что была поддержка по стороны Кубы" — сказал Моисеев.
По его словам, эффект от похода был ожидаемый: от крайних противоположностей, до нейтральных отзывов. Адмирал подчеркнул, что корабли ВМФ продолжат и дальше решать задачи в оперативно важных для страны районах.
"Риск ударов". В США сделали заявление из-за российской АПЛ у Кубы