https://1prime.ru/20240619/politsiya-849294785.html

В Госдуме предложили создать электросамокатную полицию

В Госдуме предложили создать электросамокатную полицию - 19.06.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили создать электросамокатную полицию

В крупных городах России необходимо создать электросамокатную полицию, считает вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков. Соответствующее... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T11:11+0300

2024-06-19T11:11+0300

2024-06-19T11:22+0300

электросамокаты

россия

госдума

полиция

мвд

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. В крупных городах России необходимо создать электросамокатную полицию, считает вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков. Соответствующее обращение он направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева. Запрос есть в распоряжении агентства РИА Новости. В документе говорится, что Даванков просит Колокольцева "оценить целесообразность создания специализированного подразделения МВД по контролю за соблюдением правил дорожного передвижения водителями электросамокатов ("электросамокатную полицию") и в случае ее одобрения поручить указанному подразделению организовать регулярные патрули в наиболее популярных общественных местах Москвы и других городах России". Кроме того, в документе он выразил мнение, что до сих пор остается проблема недостаточного контроля за соблюдением безопасности водителями СИМ.

https://1prime.ru/20240529/elektrosamokaty-848632600.html

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электросамокаты, россия, госдума, полиция, мвд