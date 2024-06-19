https://1prime.ru/20240619/politsiya-849294785.html
В Госдуме предложили создать электросамокатную полицию
В Госдуме предложили создать электросамокатную полицию - 19.06.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили создать электросамокатную полицию
В крупных городах России необходимо создать электросамокатную полицию, считает вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков. Соответствующее... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T11:11+0300
2024-06-19T11:11+0300
2024-06-19T11:22+0300
электросамокаты
россия
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мвд
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. В крупных городах России необходимо создать электросамокатную полицию, считает вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков. Соответствующее обращение он направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева. Запрос есть в распоряжении агентства РИА Новости. В документе говорится, что Даванков просит Колокольцева "оценить целесообразность создания специализированного подразделения МВД по контролю за соблюдением правил дорожного передвижения водителями электросамокатов ("электросамокатную полицию") и в случае ее одобрения поручить указанному подразделению организовать регулярные патрули в наиболее популярных общественных местах Москвы и других городах России". Кроме того, в документе он выразил мнение, что до сих пор остается проблема недостаточного контроля за соблюдением безопасности водителями СИМ.
https://1prime.ru/20240529/elektrosamokaty-848632600.html
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электросамокаты, россия, госдума, полиция, мвд
Электросамокаты, РОССИЯ, Госдума, полиция, МВД
В Госдуме предложили создать электросамокатную полицию
Вице-спикер Госдумы Даванков предложил создать электросамокатную полицию
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. В крупных городах России необходимо создать электросамокатную полицию, считает вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков. Соответствующее обращение он направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева. Запрос есть в распоряжении агентства РИА Новости.
В документе говорится, что Даванков просит Колокольцева "оценить целесообразность создания специализированного подразделения МВД по контролю за соблюдением правил дорожного передвижения водителями электросамокатов ("электросамокатную полицию") и в случае ее одобрения поручить указанному подразделению организовать регулярные патрули в наиболее популярных общественных местах Москвы и других городах России".
Кроме того, в документе он выразил мнение, что до сих пор остается проблема недостаточного контроля за соблюдением безопасности водителями СИМ.
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