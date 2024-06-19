Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили создать электросамокатную полицию - 19.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240619/politsiya-849294785.html
В Госдуме предложили создать электросамокатную полицию
В Госдуме предложили создать электросамокатную полицию - 19.06.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили создать электросамокатную полицию
В крупных городах России необходимо создать электросамокатную полицию, считает вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков. Соответствующее... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T11:11+0300
2024-06-19T11:22+0300
электросамокаты
россия
госдума
полиция
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/84212/99/842129970_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_eea1920e899b5dd913c953e171b7890c.jpg
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. В крупных городах России необходимо создать электросамокатную полицию, считает вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков. Соответствующее обращение он направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева. Запрос есть в распоряжении агентства РИА Новости. В документе говорится, что Даванков просит Колокольцева "оценить целесообразность создания специализированного подразделения МВД по контролю за соблюдением правил дорожного передвижения водителями электросамокатов ("электросамокатную полицию") и в случае ее одобрения поручить указанному подразделению организовать регулярные патрули в наиболее популярных общественных местах Москвы и других городах России". Кроме того, в документе он выразил мнение, что до сих пор остается проблема недостаточного контроля за соблюдением безопасности водителями СИМ.
https://1prime.ru/20240529/elektrosamokaty-848632600.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84212/99/842129970_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a8f428cfc114dfebcd69df61047f6bd9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
электросамокаты, россия, госдума, полиция, мвд
Электросамокаты, РОССИЯ, Госдума, полиция, МВД
11:11 19.06.2024 (обновлено: 11:22 19.06.2024)
 
В Госдуме предложили создать электросамокатную полицию

Вице-спикер Госдумы Даванков предложил создать электросамокатную полицию

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭлектросамокаты
Электросамокаты - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. В крупных городах России необходимо создать электросамокатную полицию, считает вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков. Соответствующее обращение он направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева. Запрос есть в распоряжении агентства РИА Новости.
В документе говорится, что Даванков просит Колокольцева "оценить целесообразность создания специализированного подразделения МВД по контролю за соблюдением правил дорожного передвижения водителями электросамокатов ("электросамокатную полицию") и в случае ее одобрения поручить указанному подразделению организовать регулярные патрули в наиболее популярных общественных местах Москвы и других городах России".
Кроме того, в документе он выразил мнение, что до сих пор остается проблема недостаточного контроля за соблюдением безопасности водителями СИМ.
Электросамокаты в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
Названа неожиданная категория лиц, которая чаще всех берет электросамокаты
29 мая, 10:37
 
ЭлектросамокатыРОССИЯГосдумаполицияМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала