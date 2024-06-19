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Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет на 2024 год

Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет на 2024 год - 19.06.2024, ПРАЙМ

Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет на 2024 год

Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении основных параметров федерального бюджета на текущий год. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T15:08+0300

2024-06-19T15:08+0300

2024-06-19T15:08+0300

экономика

россия

бюджет

госдума

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении основных параметров федерального бюджета на текущий год. Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Он увеличивает общий объем расходов федерального бюджета на 2024 год на 521,972 миллиарда рублей, до 37,182 триллиона рублей (19,4% ВВП), при одновременном снижении его доходов на 2,77 миллиарда рублей, до 35,062 триллиона рублей (18,3% ВВП). В результате дефицит бюджета теперь планируется на уровне 2,12 триллиона рублей (1,1% ВВП). В действующем законе о бюджете заложен дефицит в 1,595 триллиона рублей (0,9% ВВП). При этом верхний предел государственного внутреннего долга увеличивается до 26,68 триллиона с 26,637 триллиона рублей, а внешнего - снижается до 63 миллиардов долларов (или 56,7 миллиарда евро) с 64 миллиардов долларов (или 57,6 миллиарда евро). Прогнозируемый объем средств ФНБ на конец 2024 года увеличивается на 319,7 миллиарда рублей, до 11,51 триллиона рублей (6% ВВП). Новые характеристики бюджета страны на текущий год предлагается утвердить исходя из уточненного прогноза по объему ВВП и инфляции, которые увеличиваются соответственно до 191,437 триллиона с 179,956 триллиона рублей и до 5,1% с 4,5%. Увеличение расходов бюджета в текущем году связано, в частности, с реализацией послания президента РФ Федеральному собранию в объеме 159,169 миллиарда рублей и отдельных поручений президента и председателя правительства РФ в объеме 179,297 миллиарда рублей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание журналистов, что дополнительные средства, в частности, выделяются на выплаты многодетным семьям по ипотеке, продление программы "Семейная ипотека" в малых городах и регионах с низким уровнем жилищного строительства. Дополнительные средства выделяются и на увеличение размера ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, а также на поддержку регионов, индексацию пенсий и стипендий, выплаты ветеранам. "Несмотря на внешнее давление, огромное количество санкций, введенных против нашей страны, – более 21 тысячи, в бюджете есть все необходимые средства для реализации этих задач. Благодаря решениям, принимаемым нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, российская экономика растет. Прошлый год мы закончили с ростом ВВП 3,6%, в то время как вся еврозона - 0,5%", - подчеркнул Володин. В открытой части бюджета наибольшее увеличение расходов предусмотрено по разделам: общегосударственные вопросы - на 221,6 миллиарда рублей, ЖКХ - на 114,2 миллиарда, национальная экономика - на 92,1 миллиарда, образование - на 43,2 миллиарда.

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россия, бюджет, госдума