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Евросоюз восстановит импортные пошлины на ввоз куриных яиц с Украины

Евросоюз восстановит импортные пошлины на ввоз куриных яиц с Украины - 19.06.2024, ПРАЙМ

Евросоюз восстановит импортные пошлины на ввоз куриных яиц с Украины

Представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что в ближайшие две недели ЕК восстановит ввозные пошлины на импорт в Евросоюз с Украины куриных яиц. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T20:06+0300

2024-06-19T20:06+0300

2024-06-19T20:06+0300

экономика

ес

импортные яйца

ввозные пошлины

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БРЮССЕЛЬ, 19 июн – ПРАЙМ. Представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что в ближайшие две недели ЕК восстановит ввозные пошлины на импорт в Евросоюз с Украины куриных яиц. Ранее Еврокомиссия восстановила ввозные пошлины на украинский овес. Отвечая на вопрос агентства о возможности восстановления импортных пошлин на куриные яйца с Украины в ближайшие две недели, представитель ЕК ответил: "Да, я могу это подтвердить". Он также подтвердил, что пошлины будут восстановлены в действии после того, как будет достигнут ранее согласованный пороговый уровень годового импорта этой категории товаров. ЕС ранее с широким освещением в СМИ продлил свободный ввоз товаров Украины и Молдавии до июня 2025 года с рядом мер для защиты стран сообщества. В частности, был введен механизм экстренной остановки импорта наиболее "чувствительных" товаров, включая яйца, мясо птицы и сахар, если будут превышены средние показатели по данным продуктам по состоянию на 2022-2023 годы. При этом восстановление недавно отмененных пошлин сначала на украинский овес, а затем и на куриные яйца с Украины, напротив, проходит без лишней огласки. Обсуждение предложения ЕК о продлении беспошлинного ввоза товаров с Украины проходило на фоне не утихающих в разных странах ЕС массовых протестов фермеров, которые требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с аграриев многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. Тем не менее, в конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года. Еврокомиссия с марта 2022 года также запустила так называемые маршруты солидарности - сухопутные и речные маршруты для массового вывоза зерна с Украины. Предполагалось, что эти поставки будут направлены на мировой рынок и позволят Киеву получать дополнительные экспортные поступления. В реальности из-за проблем с логистикой основная масса вывозимой аграрной продукции стала оседать в соседних с Украиной странах ЕС, что уже к осени 2022 года привело к началу кризиса аграрного перепроизводства в этих странах. В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые были нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Ограничения вступили в силу 2 мая прошлого года, в июне были продлены до 15 сентября. Однако 15 сентября ЕК решила не продлевать эти ограничения, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом и представить соответствующий план действий. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет на ввоз украинской сельхозпродукции в одностороннем порядке.

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ес, импортные яйца, ввозные пошлины