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Потребительская уверенность россиян во II квартале на максимуме с 2014 года - 19.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Потребительская уверенность россиян во II квартале на максимуме с 2014 года
Потребительская уверенность россиян во II квартале на максимуме с 2014 года - 19.06.2024, ПРАЙМ
Потребительская уверенность россиян во II квартале на максимуме с 2014 года
Индекс потребительской уверенности россиян во втором квартале 2024 года вырос по сравнению с первым кварталом на процентный пункт и составил минус шесть... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T20:25+0300
2024-06-19T20:25+0300
экономика
потребительская уверенность на рынке жилья
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Индекс потребительской уверенности россиян во втором квартале 2024 года вырос по сравнению с первым кварталом на процентный пункт и составил минус шесть процентов, сообщил Росстат. Это максимальное значение показателя со второго квартала 2014 года, когда потребительская уверенность находилась на таком же уровне. "Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, во втором квартале 2024 года по сравнению первым кварталом 2024 года возрос на 1 процентный пункт (далее – п.п.) и составил (-6%)", - говорится в сообщении. Регулярные опросы потребительского поведения населения России проводятся Росстатом ежеквартально с 1998 года. В настоящее время в опросах принимают участие 5,1 тысячи человек в возрасте от 16 лет.
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потребительская уверенность на рынке жилья
Экономика, потребительская уверенность на рынке жилья
20:25 19.06.2024
 
Потребительская уверенность россиян во II квартале на максимуме с 2014 года

Росстат: потребительская уверенность россиян во II квартале на максимуме с 2014 года

© fotolia.com / momiusПокупки в интернете
Покупки в интернете - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Индекс потребительской уверенности россиян во втором квартале 2024 года вырос по сравнению с первым кварталом на процентный пункт и составил минус шесть процентов, сообщил Росстат.
Это максимальное значение показателя со второго квартала 2014 года, когда потребительская уверенность находилась на таком же уровне.
"Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, во втором квартале 2024 года по сравнению первым кварталом 2024 года возрос на 1 процентный пункт (далее – п.п.) и составил (-6%)", - говорится в сообщении.
Регулярные опросы потребительского поведения населения России проводятся Росстатом ежеквартально с 1998 года. В настоящее время в опросах принимают участие 5,1 тысячи человек в возрасте от 16 лет.
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
Банк России прогнозирует рост потребительского кредитования
Вчера, 20:29
 
Экономикапотребительская уверенность на рынке жилья
 
 
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