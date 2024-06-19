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ФАС не исключил позитивного влияния сделки Wildberries и Группы Russ
ФАС не исключил позитивного влияния сделки Wildberries и Группы Russ - 19.06.2024, ПРАЙМ
ФАС не исключил позитивного влияния сделки Wildberries и Группы Russ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не исключает позитивного влияния на рынок и на потребителей от сделки по объединению Wildberries и Группы Russ,... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T14:05+0300
2024-06-19T14:05+0300
2024-06-19T14:05+0300
wildberries
фас рф
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не исключает позитивного влияния на рынок и на потребителей от сделки по объединению Wildberries и Группы Russ, сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский. "Компании успешны, развиваются в разных сегментах, возможно, будет достигнут положительный эффект для предпринимателей, для потребителей", - заявил Шаскольский, комментирую информацию об объединении Wildberries и Russ. 18 июня крупнейший маркетплейс России Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Позже в ФАС сообщили, что сделка по объединению не поступала на согласование в антимонопольную службу России, но в случае ее получения, она будет рассмотрена в рамках закона. "Если бы Wildberries с Ozon объединялись, то, конечно, нас бы это точно обеспокоило. И даже можно предсказать ответ на такую ситуацию. А в части Russ и Wildberries мы ситуацию изучим", - добавил глава ФАС.
https://1prime.ru/20240611/wildberries-849063424.html
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wildberries, фас рф
ФАС не исключил позитивного влияния сделки Wildberries и Группы Russ
ФАС не исключил позитивного влияния на рынок от сделки Wildberries и Группы Russ
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не исключает позитивного влияния на рынок и на потребителей от сделки по объединению Wildberries и Группы Russ, сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский.
"Компании успешны, развиваются в разных сегментах, возможно, будет достигнут положительный эффект для предпринимателей, для потребителей", - заявил Шаскольский, комментирую информацию об объединении Wildberries и Russ.
18 июня крупнейший маркетплейс России Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Позже в ФАС сообщили, что сделка по объединению не поступала на согласование в антимонопольную службу России, но в случае ее получения, она будет рассмотрена в рамках закона.
"Если бы Wildberries с Ozon объединялись, то, конечно, нас бы это точно обеспокоило. И даже можно предсказать ответ на такую ситуацию. А в части Russ и Wildberries мы ситуацию изучим", - добавил глава ФАС.
Wildberries разместил ЦФА на платформе Альфа-банка