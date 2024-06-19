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ФАС не исключил позитивного влияния сделки Wildberries и Группы Russ

ФАС не исключил позитивного влияния сделки Wildberries и Группы Russ - 19.06.2024, ПРАЙМ

ФАС не исключил позитивного влияния сделки Wildberries и Группы Russ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не исключает позитивного влияния на рынок и на потребителей от сделки по объединению Wildberries и Группы Russ,... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T14:05+0300

2024-06-19T14:05+0300

2024-06-19T14:05+0300

wildberries

фас рф

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не исключает позитивного влияния на рынок и на потребителей от сделки по объединению Wildberries и Группы Russ, сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский. "Компании успешны, развиваются в разных сегментах, возможно, будет достигнут положительный эффект для предпринимателей, для потребителей", - заявил Шаскольский, комментирую информацию об объединении Wildberries и Russ. 18 июня крупнейший маркетплейс России Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Позже в ФАС сообщили, что сделка по объединению не поступала на согласование в антимонопольную службу России, но в случае ее получения, она будет рассмотрена в рамках закона. "Если бы Wildberries с Ozon объединялись, то, конечно, нас бы это точно обеспокоило. И даже можно предсказать ответ на такую ситуацию. А в части Russ и Wildberries мы ситуацию изучим", - добавил глава ФАС.

https://1prime.ru/20240611/wildberries-849063424.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

wildberries, фас рф