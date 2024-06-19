https://1prime.ru/20240619/pozitsiya-849299677.html

Путин высоко оценил позицию Северной Кореи по Украине

Путин высоко оценил позицию Северной Кореи по Украине - 19.06.2024, ПРАЙМ

Путин высоко оценил позицию Северной Кореи по Украине

Российский лидер Владимир Путин назвал позицию Северной Кореи по кризису на Украине подтверждением самостоятельного и независимого вектора страны. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T12:26+0300

2024-06-19T12:26+0300

2024-06-19T12:26+0300

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ким чен ын

владимир путин

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин назвал позицию Северной Кореи по кризису на Украине подтверждением самостоятельного и независимого вектора страны."Корейские друзья занимают объективную и сбалансированную позицию, понимают истинные первоначальные причины кризиса", - заявил Путин после общения с лидером Северной Кореи. Двенадцатого июня Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму, в которой выразил "солидарность со святым делом армии и народа России". В ответ российский президент поблагодарил северокорейское руководство за "твердую поддержку" СВО. Путин совершил первый за 24 года официальный визит в Пхеньян.

https://1prime.ru/20240619/putin-849282769.html

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кндр, ким чен ын, владимир путин, украина, сво