https://1prime.ru/20240619/pozitsiya-849299677.html
Путин высоко оценил позицию Северной Кореи по Украине
Путин высоко оценил позицию Северной Кореи по Украине - 19.06.2024, ПРАЙМ
Путин высоко оценил позицию Северной Кореи по Украине
Российский лидер Владимир Путин назвал позицию Северной Кореи по кризису на Украине подтверждением самостоятельного и независимого вектора страны. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T12:26+0300
2024-06-19T12:26+0300
2024-06-19T12:26+0300
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин назвал позицию Северной Кореи по кризису на Украине подтверждением самостоятельного и независимого вектора страны."Корейские друзья занимают объективную и сбалансированную позицию, понимают истинные первоначальные причины кризиса", - заявил Путин после общения с лидером Северной Кореи. Двенадцатого июня Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму, в которой выразил "солидарность со святым делом армии и народа России". В ответ российский президент поблагодарил северокорейское руководство за "твердую поддержку" СВО. Путин совершил первый за 24 года официальный визит в Пхеньян.
https://1prime.ru/20240619/putin-849282769.html
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кндр, ким чен ын, владимир путин, украина, сво
КНДР, Ким Чен Ын, Владимир Путин, УКРАИНА, СВО
Путин высоко оценил позицию Северной Кореи по Украине
Путин назвал позицию КНДР по Украине подтверждением суверенного курса страны
ПХЕНЬЯН, 19 июн - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин назвал позицию Северной Кореи по кризису на Украине подтверждением самостоятельного и независимого вектора страны.
"Корейские друзья занимают объективную и сбалансированную позицию, понимают истинные первоначальные причины кризиса", - заявил Путин после общения с лидером Северной Кореи.
Двенадцатого июня Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму, в которой выразил "солидарность со святым делом армии и народа России". В ответ российский президент поблагодарил северокорейское руководство за "твердую поддержку" СВО.
Путин совершил первый за 24 года официальный визит в Пхеньян.
Путин рассказал о новом документе об основе отношений России и КНДР