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Путин высоко оценил позицию Северной Кореи по Украине - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Путин высоко оценил позицию Северной Кореи по Украине
Путин высоко оценил позицию Северной Кореи по Украине - 19.06.2024, ПРАЙМ
Путин высоко оценил позицию Северной Кореи по Украине
Российский лидер Владимир Путин назвал позицию Северной Кореи по кризису на Украине подтверждением самостоятельного и независимого вектора страны. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T12:26+0300
2024-06-19T12:26+0300
кндр
ким чен ын
владимир путин
украина
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин назвал позицию Северной Кореи по кризису на Украине подтверждением самостоятельного и независимого вектора страны."Корейские друзья занимают объективную и сбалансированную позицию, понимают истинные первоначальные причины кризиса", - заявил Путин после общения с лидером Северной Кореи. Двенадцатого июня Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму, в которой выразил "солидарность со святым делом армии и народа России". В ответ российский президент поблагодарил северокорейское руководство за "твердую поддержку" СВО. Путин совершил первый за 24 года официальный визит в Пхеньян.
https://1prime.ru/20240619/putin-849282769.html
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кндр, ким чен ын, владимир путин, украина, сво
КНДР, Ким Чен Ын, Владимир Путин, УКРАИНА, СВО
12:26 19.06.2024
 
Путин высоко оценил позицию Северной Кореи по Украине

Путин назвал позицию КНДР по Украине подтверждением суверенного курса страны

© POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин назвал позицию Северной Кореи по кризису на Украине подтверждением самостоятельного и независимого вектора страны.
"Корейские друзья занимают объективную и сбалансированную позицию, понимают истинные первоначальные причины кризиса", - заявил Путин после общения с лидером Северной Кореи.
Двенадцатого июня Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму, в которой выразил "солидарность со святым делом армии и народа России". В ответ российский президент поблагодарил северокорейское руководство за "твердую поддержку" СВО.
Путин совершил первый за 24 года официальный визит в Пхеньян.
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Путин рассказал о новом документе об основе отношений России и КНДР
07:52
 
КНДРКим Чен ЫнВладимир ПутинУКРАИНАСВО
 
 
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