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Экс-президент Польши призвал уговаривать студентов с Украины вступить в ВСУ - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Экс-президент Польши призвал уговаривать студентов с Украины вступить в ВСУ
Экс-президент Польши призвал уговаривать студентов с Украины вступить в ВСУ - 19.06.2024, ПРАЙМ
Экс-президент Польши призвал уговаривать студентов с Украины вступить в ВСУ
Варшава должна уговаривать украинских студентов вступить в Вооруженные силы Украины. Таким мнением в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T10:35+0300
2024-06-19T10:45+0300
политика
польша
украина
всу
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Варшава должна уговаривать украинских студентов вступить в Вооруженные силы Украины. Таким мнением в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) поделился экс-президент Польши Александр Квасьневский."Вы должны уговорить их вернуться. Можем продвигать какие-то действия украинские - уговаривать, убеждать в участии в борьбе. Но Польша не может заменить полицию или жандармерию украинскую", — отметил он.Квасьневский также выразил надежду, что в перспективе Киев будет тесно связан с западным миром и не за будет ту помощь, которую ей в свое время оказала Варшава.Он также заключил, что на фоне помощи Киеву Польша сама столкнулась с нехваткой вооружения.Пранкеры беседовали с польским экс-президентом от лица бывшего украинского лидера Петра Порошенко.
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польша, украина, всу
Политика, ПОЛЬША, УКРАИНА, ВСУ
10:35 19.06.2024 (обновлено: 10:45 19.06.2024)
 
Экс-президент Польши призвал уговаривать студентов с Украины вступить в ВСУ

Квасьневский пранкерам: надо уговаривать студентов с Украины вступить в ВСУ

© Unsplash/Komarov EgorФлаг Польши на здании в Познани, Польша
Флаг Польши на здании в Познани, Польша
© Unsplash/Komarov Egor
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Варшава должна уговаривать украинских студентов вступить в Вооруженные силы Украины. Таким мнением в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) поделился экс-президент Польши Александр Квасьневский.
"Вы должны уговорить их вернуться. Можем продвигать какие-то действия украинские - уговаривать, убеждать в участии в борьбе. Но Польша не может заменить полицию или жандармерию украинскую", — отметил он.
Квасьневский также выразил надежду, что в перспективе Киев будет тесно связан с западным миром и не за будет ту помощь, которую ей в свое время оказала Варшава.
Он также заключил, что на фоне помощи Киеву Польша сама столкнулась с нехваткой вооружения.
Пранкеры беседовали с польским экс-президентом от лица бывшего украинского лидера Петра Порошенко.
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5 июня, 10:25
 
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