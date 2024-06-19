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Экс-президент Польши призвал уговаривать студентов с Украины вступить в ВСУ
Экс-президент Польши призвал уговаривать студентов с Украины вступить в ВСУ - 19.06.2024, ПРАЙМ
Экс-президент Польши призвал уговаривать студентов с Украины вступить в ВСУ
Варшава должна уговаривать украинских студентов вступить в Вооруженные силы Украины. Таким мнением в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T10:35+0300
2024-06-19T10:35+0300
2024-06-19T10:45+0300
политика
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Варшава должна уговаривать украинских студентов вступить в Вооруженные силы Украины. Таким мнением в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) поделился экс-президент Польши Александр Квасьневский."Вы должны уговорить их вернуться. Можем продвигать какие-то действия украинские - уговаривать, убеждать в участии в борьбе. Но Польша не может заменить полицию или жандармерию украинскую", — отметил он.Квасьневский также выразил надежду, что в перспективе Киев будет тесно связан с западным миром и не за будет ту помощь, которую ей в свое время оказала Варшава.Он также заключил, что на фоне помощи Киеву Польша сама столкнулась с нехваткой вооружения.Пранкеры беседовали с польским экс-президентом от лица бывшего украинского лидера Петра Порошенко.
https://1prime.ru/20240605/shvab-848834062.html
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польша, украина, всу
Политика, ПОЛЬША, УКРАИНА, ВСУ
Экс-президент Польши призвал уговаривать студентов с Украины вступить в ВСУ
Квасьневский пранкерам: надо уговаривать студентов с Украины вступить в ВСУ
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Варшава должна уговаривать украинских студентов вступить в Вооруженные силы Украины. Таким мнением в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) поделился экс-президент Польши Александр Квасьневский.
"Вы должны уговорить их вернуться. Можем продвигать какие-то действия украинские - уговаривать, убеждать в участии в борьбе. Но Польша не может заменить полицию или жандармерию украинскую", — отметил он.
Квасьневский также выразил надежду, что в перспективе Киев будет тесно связан с западным миром и не за будет ту помощь, которую ей в свое время оказала Варшава.
Он также заключил, что на фоне помощи Киеву Польша сама столкнулась с нехваткой вооружения.
Пранкеры беседовали с польским экс-президентом от лица бывшего украинского лидера Петра Порошенко.
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