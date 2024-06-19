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МЧС предупредило об угрозе смерчей в Москве
МЧС предупредило об угрозе смерчей в Москве - 19.06.2024, ПРАЙМ
МЧС предупредило об угрозе смерчей в Москве
20 июня ожидается гроза, град и сильный дождь с порывами ветра до 23 метров в секунду, указала пресс-служба столичного главка МЧС России. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T20:52+0300
2024-06-19T20:52+0300
2024-06-19T20:52+0300
мчс
дождь
ветер
предупреждение
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. 20 июня ожидается гроза, град и сильный дождь с порывами ветра до 23 метров в секунду, указала пресс-служба столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 3.00 часов до 22.00 часов 20 июня местами по Москве ожидается гроза, сильный дождь, сильный ливень (более 20 миллиметров за один час), град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 18-23 метров в секунду. С 12.00 до 17.00 есть вероятность формирования смерчей", — сообщается в публикации.В спасательной службе призывают водителей не набирать высокую скорость, стараться держать большую дистанцию от впереди идущих машин, ехать плавно и не ставить авто под деревьями. Пешеходам спасатели посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал "Ленте.ру", что июнь возможно станет самым дождливым месяцем за всю историю наблюдений. "Мегаливни" он объяснил спецификой передвижения воздушных масс при нормальном давлении.
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мчс, дождь, ветер, предупреждение
МЧС, дождь, Ветер, предупреждение
МЧС предупредило об угрозе смерчей в Москве
МЧС предупредило москвичей о возможных смерчах и ветре до 23 м/с 20 июня
МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. 20 июня ожидается гроза, град и сильный дождь с порывами ветра до 23 метров в секунду, указала пресс-служба столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 3.00 часов до 22.00 часов 20 июня местами по Москве ожидается гроза, сильный дождь, сильный ливень (более 20 миллиметров за один час), град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 18-23 метров в секунду. С 12.00 до 17.00 есть вероятность формирования смерчей", — сообщается в публикации.
В спасательной службе призывают водителей не набирать высокую скорость, стараться держать большую дистанцию от впереди идущих машин, ехать плавно и не ставить авто под деревьями. Пешеходам спасатели посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал "Ленте.ру"
, что июнь возможно станет самым дождливым месяцем за всю историю наблюдений. "Мегаливни" он объяснил спецификой передвижения воздушных масс при нормальном давлении.
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