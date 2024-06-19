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Путин посетит с государственным визитом Вьетнам

Путин посетит с государственным визитом Вьетнам - 19.06.2024, ПРАЙМ

Путин посетит с государственным визитом Вьетнам

Президент России Владимир Путин в среду отправится с двухдневным государственным визитом во Вьетнам, который станет для него пятым посещением страны. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T05:31+0300

2024-06-19T05:31+0300

2024-06-19T05:32+0300

политика

владимир путин

визит

вьетнам

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Москва, 19 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду отправится с двухдневным государственным визитом во Вьетнам, который станет для него пятым посещением страны. Российский лидер прилетит в Ханой из Пхеньяна вечером 19 июня после завершения своего визита в КНДР. Российскую Федерацию и Вьетнам связывают многолетние дружеские отношения. В 2024 году отмечается 30-летие подписания Договора об основах дружественных отношений между странами. Летом 2012 года было принято Совместное заявление о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, а в 2016-м вступило в силу Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом. Развитие и укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом, как заявляют в Кремле, является одним из приоритетов политики Российской Федерации в Азии, в том числе и по той причине, что подходы двух стран к решению многих глобальных и региональных проблем либо совпадают, либо очень схожи. Вместе с тем Вьетнам - один из ведущих членов АСЕАН, с которой у Российской Федерации официально установлены отношения стратегического партнерства. Президент России посещал Вьетнам в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах. Нынешний визит примечателен тем, что Путин проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама. Он встретится с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем национального собрания Чан Тхань Маном.На предстоящих переговорах намечено обсудить весь спектр вопросов российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства. Визит начнется с церемонии официальной встречи Путина с президентом То Ламом,. После этого пройдут двусторонние переговоры и обмен подписанными документами. Вслед за этим ожидается заявление двух президентов для СМИ. Далее в программе предусмотрены переговоры российского президента с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, которые пройдут в формате рабочего завтрака, на котором будут обсуждаться экономические вопросы. Далее ожидается встреча с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. После нее запланировано возложение венка к мемориалу павших героев и к мавзолею Хо Ши Мина. После этого намечена беседа Путина с председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. Важный пункт программы визита президента РФ - встреча с выпускниками советских и российских вузов. Завершится день торжественным приемом в честь российского лидера. В ходе визита будет принято двустороннее совместное заявление, которое подтвердит принципы всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом. Вместе с тем будет подписан целый ряд документов о сотрудничестве в различных сферах, включая межправительственное соглашение о взаимодействии в области высшего образования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, визит, вьетнам