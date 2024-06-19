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Путин и Ким Чен Ын поделились "сокровенными думами", передают СМИ - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Путин и Ким Чен Ын поделились "сокровенными думами", передают СМИ
Путин и Ким Чен Ын поделились "сокровенными думами", передают СМИ - 19.06.2024, ПРАЙМ
Путин и Ким Чен Ын поделились "сокровенными думами", передают СМИ
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын по дороге в резиденцию для почетных гостей "Кымсусан" в Пхеньяне поделились "сокровенными думами" и... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T05:48+0300
2024-06-19T06:00+0300
политика
владимир путин
ким чен ын
переговоры
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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын по дороге в резиденцию для почетных гостей "Кымсусан" в Пхеньяне поделились "сокровенными думами" и мнениями о развитии отношений двух стран, а позднее провели "задушевный", разговор передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Российский президент прибыл в Пхеньян поздней ночью, когда в КНДР уже наступила среда. Но, невзирая на поздний час, в аэропорту его лично встречал Ким Чен Ын, а в аэропорту началось общение двух лидеров. После оживленной беседы, которая длилась несколько минут, Путин пригласил Ким Чен Ына в свой президентский Aurus и оба лидера уехали из аэропорта Пхеньяна в одном автомобиле. В дороге, по сообщению ЦТАК, они вели разговор. Как указывается в сообщении, "лидеры, проезжая по прекрасным улицам Пхеньяна, где открылся замечательный ночной пейзаж, делились сокровенными думами и обменялись мнениями для более надежного развития отношений между КНДР и РФ в соответствии с общими стремлениями и волей народов двух стран в ходе нынешней встречи". По приезде лидеров государств к месту ночлега - в резиденцию для почетных гостей "Кымсусан" - Ким Чен Ын, сопровождая президента РФ "продолжал задушевный разговор с ним". Основные мероприятия государственного визита российского лидера в КНДР начнутся днем. Запланирована церемония официальной встречи, исполнение гимнов, прохождение почетного караула. В программе намечена продолжительная беседа глав государств "один на один". По необходимости к ним будут приглашать членов делегаций, а по итогам переговоров Путин и Ким Чен Ын выступят с заявлением перед СМИ, после чего их общение продолжится. В последний раз президент РФ посещал КНДР в 2000 году. На тот момент председателем Северной Кореи был Ким Чен Ир, отец ныне действующего лидера.
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владимир путин, ким чен ын, переговоры
Политика, Владимир Путин, Ким Чен Ын, переговоры
05:48 19.06.2024 (обновлено: 06:00 19.06.2024)
 
Путин и Ким Чен Ын поделились "сокровенными думами", передают СМИ

ЦТАК: Путин и Ким Чен Ын задушевно поговорили, поделились "сокровенными думами"

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын по дороге в резиденцию для почетных гостей "Кымсусан" в Пхеньяне поделились "сокровенными думами" и мнениями о развитии отношений двух стран, а позднее провели "задушевный", разговор передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Российский президент прибыл в Пхеньян поздней ночью, когда в КНДР уже наступила среда. Но, невзирая на поздний час, в аэропорту его лично встречал Ким Чен Ын, а в аэропорту началось общение двух лидеров. После оживленной беседы, которая длилась несколько минут, Путин пригласил Ким Чен Ына в свой президентский Aurus и оба лидера уехали из аэропорта Пхеньяна в одном автомобиле.
В дороге, по сообщению ЦТАК, они вели разговор.
Как указывается в сообщении, "лидеры, проезжая по прекрасным улицам Пхеньяна, где открылся замечательный ночной пейзаж, делились сокровенными думами и обменялись мнениями для более надежного развития отношений между КНДР и РФ в соответствии с общими стремлениями и волей народов двух стран в ходе нынешней встречи".
По приезде лидеров государств к месту ночлега - в резиденцию для почетных гостей "Кымсусан" - Ким Чен Ын, сопровождая президента РФ "продолжал задушевный разговор с ним".
Основные мероприятия государственного визита российского лидера в КНДР начнутся днем. Запланирована церемония официальной встречи, исполнение гимнов, прохождение почетного караула. В программе намечена продолжительная беседа глав государств "один на один". По необходимости к ним будут приглашать членов делегаций, а по итогам переговоров Путин и Ким Чен Ын выступят с заявлением перед СМИ, после чего их общение продолжится.
В последний раз президент РФ посещал КНДР в 2000 году. На тот момент председателем Северной Кореи был Ким Чен Ир, отец ныне действующего лидера.
 
ПолитикаВладимир ПутинКим Чен Ынпереговоры
 
 
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