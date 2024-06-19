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В Пхеньяне началась церемония официальной встречи лидеров России и КНДР
В Пхеньяне началась церемония официальной встречи лидеров России и КНДР - 19.06.2024, ПРАЙМ
В Пхеньяне началась церемония официальной встречи лидеров России и КНДР
На площади Ким Ир Сена в Пхеньяне началась церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает РИА Новости. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T06:33+0300
2024-06-19T06:33+0300
2024-06-19T06:37+0300
политика
владимир путин
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встреча
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. На площади Ким Ир Сена в Пхеньяне началась церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает РИА Новости. Вслед за церемонией встречи и совместным фотографированием в государственной резиденции "Кымсусан" лидеры проведут переговоры. Площадь Ким Ир Сена - самая крупная городская площадь в центре Пхеньяна, названная в честь основателя КНДР Ким Ир Сена. Площадь была открыта летом 1954 года.
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владимир путин, ким чен ын, встреча
Политика, Владимир Путин, Ким Чен Ын, встреча
В Пхеньяне началась церемония официальной встречи лидеров России и КНДР
В Пхеньяне началась церемония официальной встречи лидеров России и КНДР
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. На площади Ким Ир Сена в Пхеньяне началась церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает РИА Новости.
Вслед за церемонией встречи и совместным фотографированием в государственной резиденции "Кымсусан" лидеры проведут переговоры.
Путин и Ким Чен Ын неформально пообщаются и совместно посетят храм
Площадь Ким Ир Сена - самая крупная городская площадь в центре Пхеньяна, названная в честь основателя КНДР Ким Ир Сена. Площадь была открыта летом 1954 года.