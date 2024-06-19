https://1prime.ru/20240619/putin-849281761.html

В Пхеньяне началась церемония официальной встречи лидеров России и КНДР

В Пхеньяне началась церемония официальной встречи лидеров России и КНДР - 19.06.2024, ПРАЙМ

В Пхеньяне началась церемония официальной встречи лидеров России и КНДР

На площади Ким Ир Сена в Пхеньяне началась церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает РИА Новости. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T06:33+0300

2024-06-19T06:33+0300

2024-06-19T06:37+0300

политика

владимир путин

ким чен ын

встреча

https://cdnn.1prime.ru/img/82785/80/827858062_0:150:3109:1899_1920x0_80_0_0_369d321eb094fcb593e2b15ee663ac42.jpg

МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. На площади Ким Ир Сена в Пхеньяне началась церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает РИА Новости. Вслед за церемонией встречи и совместным фотографированием в государственной резиденции "Кымсусан" лидеры проведут переговоры. Площадь Ким Ир Сена - самая крупная городская площадь в центре Пхеньяна, названная в честь основателя КНДР Ким Ир Сена. Площадь была открыта летом 1954 года.

https://1prime.ru/20240617/kim-849247155.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, ким чен ын, встреча