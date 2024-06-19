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Лидеры России и КНДР начали переговоры в составе делегаций - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Лидеры России и КНДР начали переговоры в составе делегаций
Лидеры России и КНДР начали переговоры в составе делегаций - 19.06.2024, ПРАЙМ
Лидеры России и КНДР начали переговоры в составе делегаций
Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын в резиденции "Кымсусан" начали переговоры в составе делегаций. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T07:18+0300
2024-06-19T07:18+0300
политика
владимир путин
ким чен ын
переговоры
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын в резиденции "Кымсусан" начали переговоры в составе делегаций.Со стороны Российской Федерации в переговорах участвуют глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, чрезвычайный полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора, главы Минобороны Андрей Белоусов, Минприроды Александр Козлов, Минздрава Михаил Мурашко, Минтранспорта Роман Старовойт, заместитель министра обороны Алексей Криворучко, глава РЖД Олег Белозеров и глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. Со стороны КНДР, помимо председатель государственных дел, в переговорах участвуют премьер-министр Ким Док Хун, министр иностранных дел Цой Сон Хи, зампредседателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, секретарь ЦК партии Чо Ëн Вон, заведующий международным отделом Центрального военного комитета партии Ким Сон Нам и заместитель министра иностранных дел Им Чхон Ир.
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владимир путин, ким чен ын, переговоры
Политика, Владимир Путин, Ким Чен Ын, переговоры
07:18 19.06.2024
 
Лидеры России и КНДР начали переговоры в составе делегаций

Лидеры России и КНДР начали переговоры в Пхеньяне в составе делегаций

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын в резиденции "Кымсусан" начали переговоры в составе делегаций.
Со стороны Российской Федерации в переговорах участвуют глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, чрезвычайный полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора, главы Минобороны Андрей Белоусов, Минприроды Александр Козлов, Минздрава Михаил Мурашко, Минтранспорта Роман Старовойт, заместитель министра обороны Алексей Криворучко, глава РЖД Олег Белозеров и глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
Со стороны КНДР, помимо председатель государственных дел, в переговорах участвуют премьер-министр Ким Док Хун, министр иностранных дел Цой Сон Хи, зампредседателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, секретарь ЦК партии Чо Ëн Вон, заведующий международным отделом Центрального военного комитета партии Ким Сон Нам и заместитель министра иностранных дел Им Чхон Ир.
 
ПолитикаВладимир ПутинКим Чен Ынпереговоры
 
 
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