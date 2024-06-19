https://1prime.ru/20240619/putin-849282629.html
Путин: Россия ведет борьбу с гегемонистской политикой США
Путин: Россия ведет борьбу с гегемонистской политикой США - 19.06.2024, ПРАЙМ
Путин: Россия ведет борьбу с гегемонистской политикой США
Российская Федерация ведет борьбу с империалистической политикой Соединенных Штатов, которую они навязывают десятилетиями, отметил президент России Владимир... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T07:38+0300
2024-06-19T07:38+0300
2024-06-19T07:38+0300
политика
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борьба
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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Российская Федерация ведет борьбу с империалистической политикой Соединенных Штатов, которую они навязывают десятилетиями, отметил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном в расширенном составе. В частности, российский лидер заявил: "Имею в виду нашу борьбу с навязываемой на протяжении десятилетий гегемонистской политикой, империалистической политикой Соединенных Штатов и сателлитов в отношении Российской Федерации".При этом Путин поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Аны за поддержку политики РФ, в том числе в отношении Украины.
https://1prime.ru/20240618/putin-849255407.html
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владимир путин, борьба, политика сша
Политика, Владимир Путин, борьба, политика США
Путин: Россия ведет борьбу с гегемонистской политикой США
Путин: Россия ведет борьбу с навязываемой империалистической политикой США
МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Российская Федерация ведет борьбу с империалистической политикой Соединенных Штатов, которую они навязывают десятилетиями, отметил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном в расширенном составе.
В частности, российский лидер заявил: "Имею в виду нашу борьбу с навязываемой на протяжении десятилетий гегемонистской политикой, империалистической политикой Соединенных Штатов и сателлитов в отношении Российской Федерации".
Все попытки США изолировать Россию провалились, подчеркнул Путин
При этом Путин поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Аны за поддержку политики РФ, в том числе в отношении Украины.