https://1prime.ru/20240619/putin-849282769.html
Путин рассказал о новом документе об основе отношений России и КНДР
Путин рассказал о новом документе об основе отношений России и КНДР - 19.06.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о новом документе об основе отношений России и КНДР
Президент России Владимир Путин, начиная переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном, сообщил о подготовленном новом фундаментальный документ, который ляжет в... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T07:52+0300
2024-06-19T07:52+0300
2024-06-19T07:57+0300
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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, начиная переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном, сообщил о подготовленном новом фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений Российской Федерации и КНДР на долгие годы. "В прошлом году в результате вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей сегодняшнего дня, - сказал российский лидер. - Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу". Президент России напомнил что в 2023 году РФ и КНДР отметили 75-летие установления дипотношений, а в нынешнем году - 75-ю годовщину подписания первого межгосударственного документа - Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве. При этом Путин отметил, что "это соглашение было подписано товарищем Ким Ир Сеном в ходе его первого визита в Москву".
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владимир путин, отношения, кндр
Политика, Владимир Путин, отношения, КНДР
Путин рассказал о новом документе об основе отношений России и КНДР
Путин: подготовлен новый документ, который ляжет в основу отношений РФ и КНДР
МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, начиная переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном, сообщил о подготовленном новом фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений Российской Федерации и КНДР на долгие годы.
"В прошлом году в результате вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей сегодняшнего дня, - сказал российский лидер. - Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу".
Лидеры России и КНДР начали переговоры в составе делегаций
Президент России напомнил что в 2023 году РФ и КНДР отметили 75-летие установления дипотношений, а в нынешнем году - 75-ю годовщину подписания первого межгосударственного документа - Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве. При этом Путин отметил, что "это соглашение было подписано товарищем Ким Ир Сеном в ходе его первого визита в Москву".