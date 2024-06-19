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Путин рассказал о новом документе об основе отношений России и КНДР - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал о новом документе об основе отношений России и КНДР
Путин рассказал о новом документе об основе отношений России и КНДР - 19.06.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о новом документе об основе отношений России и КНДР
Президент России Владимир Путин, начиная переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном, сообщил о подготовленном новом фундаментальный документ, который ляжет в... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T07:52+0300
2024-06-19T07:57+0300
политика
владимир путин
отношения
кндр
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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, начиная переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном, сообщил о подготовленном новом фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений Российской Федерации и КНДР на долгие годы. "В прошлом году в результате вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей сегодняшнего дня, - сказал российский лидер. - Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу". Президент России напомнил что в 2023 году РФ и КНДР отметили 75-летие установления дипотношений, а в нынешнем году - 75-ю годовщину подписания первого межгосударственного документа - Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве. При этом Путин отметил, что "это соглашение было подписано товарищем Ким Ир Сеном в ходе его первого визита в Москву".
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владимир путин, отношения, кндр
Политика, Владимир Путин, отношения, КНДР
07:52 19.06.2024 (обновлено: 07:57 19.06.2024)
 
Путин рассказал о новом документе об основе отношений России и КНДР

Путин: подготовлен новый документ, который ляжет в основу отношений РФ и КНДР

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на саммите АТЭС в Перу
Президент РФ Владимир Путин на саммите АТЭС в Перу - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, начиная переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном, сообщил о подготовленном новом фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений Российской Федерации и КНДР на долгие годы.
"В прошлом году в результате вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей сегодняшнего дня, - сказал российский лидер. - Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу".
Президент РФ Владимир Путин
Лидеры России и КНДР начали переговоры в составе делегаций
07:18
Президент России напомнил что в 2023 году РФ и КНДР отметили 75-летие установления дипотношений, а в нынешнем году - 75-ю годовщину подписания первого межгосударственного документа - Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве. При этом Путин отметил, что "это соглашение было подписано товарищем Ким Ир Сеном в ходе его первого визита в Москву".
 
ПолитикаВладимир ПутинотношенияКНДР
 
 
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