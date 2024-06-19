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"Если это произойдет". В США попытались угадать цель визита Путина в КНДР
"Если это произойдет". В США попытались угадать цель визита Путина в КНДР - 19.06.2024, ПРАЙМ
"Если это произойдет". В США попытались угадать цель визита Путина в КНДР
Президент РФ Владимир Путин заручается поддержкой стран Востока на случай, если Соединенные Штаты руками Украины развяжут Третью мировую войну. Такое мнение в... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T09:07+0300
2024-06-19T09:07+0300
2024-06-19T10:05+0300
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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заручается поддержкой стран Востока на случай, если Соединенные Штаты руками Украины развяжут Третью мировую войну. Такое мнение в эфире телеканала Fox News высказала экс-сотрудница военной разведки США Ребекка Коффлер."Дело в том, что президент Байден недавно разрешил Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по территории России, - отметила Коффлер. - Если это произойдет, намеренно или случайно, ядерная доктрина России предусматривает применение ядерного оружия".По мнению разведчицы, президент России собирает коалицию государств, которые будут готовы дать отпор станам Запада, если из-за их политики в отношении украинского конфликта начнется Третья мировая война. При этом он выразила уверенность, что именно с этой целью российский лидер решил провести турне по Восточной Азии.Вместе с тем она отметила, что при развитии ситуации по негативному сценарию "Запад и Восток будут сражаться на противоположных сторонах".Президент РФ Владимир Путин 18 июня прибыл в КНДР с двухдневным государственным визитом. Как в этой связи отметил помощник президента Юрий Ушаков, главы России и КНДР обсудят международную повестку, затронут вопросы безопасности, экономическое взаимодействие, сотрудничество в сферах энергетики и транспорта, а также в сельском хозяйстве.
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сша, владимир путин, кндр
Политика, США, Владимир Путин, КНДР
"Если это произойдет". В США попытались угадать цель визита Путина в КНДР
Экс-разведчица Коффлер: Путин заручается поддержкой КНДР из-за действий Байдена
МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ.
Президент РФ Владимир Путин заручается поддержкой стран Востока на случай, если Соединенные Штаты руками Украины развяжут Третью мировую войну. Такое мнение в эфире
телеканала Fox News высказала экс-сотрудница военной разведки США Ребекка Коффлер.
"Дело в том, что президент Байден недавно разрешил Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по территории России, - отметила Коффлер. - Если это произойдет, намеренно или случайно, ядерная доктрина России предусматривает применение ядерного оружия".
По мнению разведчицы, президент России собирает коалицию государств, которые будут готовы дать отпор станам Запада, если из-за их политики в отношении украинского конфликта начнется Третья мировая война. При этом он выразила уверенность, что именно с этой целью российский лидер решил провести турне по Восточной Азии.
Вместе с тем она отметила, что при развитии ситуации по негативному сценарию "Запад и Восток будут сражаться на противоположных сторонах".
Путин: Россия ведет борьбу с гегемонистской политикой США
Президент РФ Владимир Путин 18 июня прибыл в КНДР с двухдневным государственным визитом. Как в этой связи отметил помощник президента Юрий Ушаков, главы России и КНДР обсудят международную повестку, затронут вопросы безопасности, экономическое взаимодействие, сотрудничество в сферах энергетики и транспорта, а также в сельском хозяйстве.