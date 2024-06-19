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Путин не исключил военно-технического сотрудничества с КНДР - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Путин не исключил военно-технического сотрудничества с КНДР
Путин не исключил военно-технического сотрудничества с КНДР - 19.06.2024, ПРАЙМ
Путин не исключил военно-технического сотрудничества с КНДР
Россия и Северная Корея договорились оказывать взаимную помощь в случае агрессии против одной из сторон, заявил российский лидер Владимир Путин. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T12:26+0300
2024-06-19T12:54+0300
владимир путин
ким чен ын
вооружения
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - ПРАЙМ. Россия и Северная Корея договорились оказывать взаимную помощь в случае агрессии против одной из сторон, заявил российский лидер Владимир Путин.Глава государства 18 и 19 июня посещает КНДР с дружественным визитом. Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провели переговоры, подписали ряд соглашений и Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве."Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает, в том числе, оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора", - сказал президент по итогам переговоров.Он также обратил внимание на слова США и НАТО о планах поставить на Украину высокоточные системы вооружений большого радиуса действий, истребители F-16 и другое оружие для нанесения ударов по территории России. По словам Путина, действия Запада - грубое нарушение международных обязательств. Глава государства также не исключил развития военно-технического сотрудничества с Северной Кореей.Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал договор важным событием. По его словам, документ предполагает развитие сотрудничества России и КНДР в экономике, политике, военном деле и других сферах. Северокорейский лидер указал, что страны "поднялись на новый высокий уровень союзнических отношений". Он также пообещал "верно выполнять" обязательства КНДР по договору.Кроме того, Россия и КНДР подписали соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения и о строительстве автомобильного моста через реку Туманная.
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владимир путин, ким чен ын, россия, кндр
Владимир Путин, Ким Чен Ын, Вооружения, РОССИЯ, КНДР
12:26 19.06.2024 (обновлено: 12:54 19.06.2024)
 
Путин не исключил военно-технического сотрудничества с КНДР

Путин: РФ не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР

© POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - ПРАЙМ. Россия и Северная Корея договорились оказывать взаимную помощь в случае агрессии против одной из сторон, заявил российский лидер Владимир Путин.
Глава государства 18 и 19 июня посещает КНДР с дружественным визитом. Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провели переговоры, подписали ряд соглашений и Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
"Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает, в том числе, оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора", - сказал президент по итогам переговоров.
Он также обратил внимание на слова США и НАТО о планах поставить на Украину высокоточные системы вооружений большого радиуса действий, истребители F-16 и другое оружие для нанесения ударов по территории России. По словам Путина, действия Запада - грубое нарушение международных обязательств.
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками
11:30
Глава государства также не исключил развития военно-технического сотрудничества с Северной Кореей.
Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал договор важным событием. По его словам, документ предполагает развитие сотрудничества России и КНДР в экономике, политике, военном деле и других сферах. Северокорейский лидер указал, что страны "поднялись на новый высокий уровень союзнических отношений". Он также пообещал "верно выполнять" обязательства КНДР по договору.
Кроме того, Россия и КНДР подписали соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения и о строительстве автомобильного моста через реку Туманная.
 
ВооруженияВладимир ПутинКим Чен ЫнРОССИЯКНДР
 
 
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