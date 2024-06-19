https://1prime.ru/20240619/putin-849302936.html

Путин назвал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве прорывным

Путин назвал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве прорывным - 19.06.2024, ПРАЙМ

Путин назвал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве прорывным

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей является прорывным, документ поднимет взаимодействие стран на новый уровень... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T13:19+0300

2024-06-19T13:19+0300

2024-06-19T13:19+0300

политика

владимир путин

ким чен ын

договор

договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве

россия

кндр

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей является прорывным, документ поднимет взаимодействие стран на новый уровень. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.Глава государства посетил с визитом КНДР, где провел переговоры с Ким Чен Ыном, подписал соответствующий договор."Это по-настоящему прорывной документ, отражающей стремление двух стран не останавливаться на достигнутом, а поднять наши отношения на новый качественный уровень", - сказал Путин.По его словам, договор ставит масштабные задачи по углублению двусторонних связей в сферах безопасности, политки, торговли, экономики, культурно-гуманитарной области. Российский лидер также выразил уверенность, что переговоры с Ким Чен Ыном поспособствуют укреплению безопасности в регионе.

https://1prime.ru/20240619/soratnik-849301313.html

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