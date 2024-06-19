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Путин назвал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве прорывным
Путин назвал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве прорывным - 19.06.2024, ПРАЙМ
Путин назвал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве прорывным
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей является прорывным, документ поднимет взаимодействие стран на новый уровень... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T13:19+0300
2024-06-19T13:19+0300
2024-06-19T13:19+0300
политика
владимир путин
ким чен ын
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договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей является прорывным, документ поднимет взаимодействие стран на новый уровень. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.Глава государства посетил с визитом КНДР, где провел переговоры с Ким Чен Ыном, подписал соответствующий договор."Это по-настоящему прорывной документ, отражающей стремление двух стран не останавливаться на достигнутом, а поднять наши отношения на новый качественный уровень", - сказал Путин.По его словам, договор ставит масштабные задачи по углублению двусторонних связей в сферах безопасности, политки, торговли, экономики, культурно-гуманитарной области. Российский лидер также выразил уверенность, что переговоры с Ким Чен Ыном поспособствуют укреплению безопасности в регионе.
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Политика, Владимир Путин, Ким Чен Ын, договор, договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, РОССИЯ, КНДР
Путин назвал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве прорывным
Путин назвал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР прорывным
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей является прорывным, документ поднимет взаимодействие стран на новый уровень. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
Глава государства посетил с визитом КНДР, где провел переговоры с Ким Чен Ыном, подписал соответствующий договор.
"Это по-настоящему прорывной документ, отражающей стремление двух стран не останавливаться на достигнутом, а поднять наши отношения на новый качественный уровень", - сказал Путин.
По его словам, договор ставит масштабные задачи по углублению двусторонних связей в сферах безопасности, политки, торговли, экономики, культурно-гуманитарной области.
Российский лидер также выразил уверенность, что переговоры с Ким Чен Ыном поспособствуют укреплению безопасности в регионе.
Ким Чен Ын назвал Россию самым честным другом и соратником КНДР