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Путин ждет Ким Чен Ына с ответным визитом в Москве
Путин ждет Ким Чен Ына с ответным визитом в Москве - 19.06.2024, ПРАЙМ
Путин ждет Ким Чен Ына с ответным визитом в Москве
Президент России Владимир Путин заявил, что будет ждать северокорейского лидера Ким Чен Ына с ответным визитом в Москве. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T13:23+0300
2024-06-19T13:23+0300
2024-06-19T13:23+0300
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ким чен ын
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что будет ждать северокорейского лидера Ким Чен Ына с ответным визитом в Москве. "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, ждем вас с ответным визитом в Москве", - сказал российский лидер по итогам переговоров с председателем КНДР.Путин также поблагодарил жителей Пхеньяна за теплую встречу. Вместе с Ким Чен Ыном они посетили торжественный концерт по случаю визита главы российского государства в концертном зале спортивного комплекса "Чеюкквон". В ходе визита состоялись российско-корейские переговоры и подписание совместных документов. Главным из них стал Договор о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, который Путин назвал прорывным документом, позволяющим сотрудничеству стран выйти на новый уровень. Сейчас товарооборот между РФ и КНДР скромный, но есть хорошие перспективы его увеличения.
https://1prime.ru/20240619/putin-849299798.html
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владимир путин, ким чен ын, россия, кндр, визит
Владимир Путин, Ким Чен Ын, РОССИЯ, КНДР, визит
Путин ждет Ким Чен Ына с ответным визитом в Москве
Путин заявил Ким Чен Ыну, что будет ждать его в Москве с ответным визитом
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что будет ждать северокорейского лидера Ким Чен Ына с ответным визитом в Москве.
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, ждем вас с ответным визитом в Москве", - сказал российский лидер по итогам переговоров с председателем КНДР.
Путин также поблагодарил жителей Пхеньяна за теплую встречу. Вместе с Ким Чен Ыном они посетили торжественный концерт по случаю визита главы российского государства в концертном зале спортивного комплекса "Чеюкквон".
В ходе визита состоялись российско-корейские переговоры и подписание совместных документов. Главным из них стал Договор о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, который Путин назвал прорывным документом, позволяющим сотрудничеству стран выйти на новый уровень. Сейчас товарооборот между РФ и КНДР скромный, но есть хорошие перспективы его увеличения.
Путин не исключил военно-технического сотрудничества с КНДР