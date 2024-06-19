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Путин ждет Ким Чен Ына с ответным визитом в Москве

Путин ждет Ким Чен Ына с ответным визитом в Москве - 19.06.2024, ПРАЙМ

Путин ждет Ким Чен Ына с ответным визитом в Москве

Президент России Владимир Путин заявил, что будет ждать северокорейского лидера Ким Чен Ына с ответным визитом в Москве. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T13:23+0300

2024-06-19T13:23+0300

2024-06-19T13:23+0300

владимир путин

ким чен ын

россия

кндр

визит

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что будет ждать северокорейского лидера Ким Чен Ына с ответным визитом в Москве. "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, ждем вас с ответным визитом в Москве", - сказал российский лидер по итогам переговоров с председателем КНДР.Путин также поблагодарил жителей Пхеньяна за теплую встречу. Вместе с Ким Чен Ыном они посетили торжественный концерт по случаю визита главы российского государства в концертном зале спортивного комплекса "Чеюкквон". В ходе визита состоялись российско-корейские переговоры и подписание совместных документов. Главным из них стал Договор о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, который Путин назвал прорывным документом, позволяющим сотрудничеству стран выйти на новый уровень. Сейчас товарооборот между РФ и КНДР скромный, но есть хорошие перспективы его увеличения.

https://1prime.ru/20240619/putin-849299798.html

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владимир путин, ким чен ын, россия, кндр, визит