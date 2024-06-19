Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал о влиянии визита Путина в КНДР на санкции - 19.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240619/putin-849304333.html
Песков рассказал о влиянии визита Путина в КНДР на санкции
Песков рассказал о влиянии визита Путина в КНДР на санкции - 19.06.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал о влиянии визита Путина в КНДР на санкции
Дружественный визит президента России Владимира Путина в Северную Корею даст импульс, необходимый для создания механизмов, которые снизят влияние санкций на... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T13:39+0300
2024-06-19T13:39+0300
дмитрий песков
россия
кндр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/13/849293356_0:0:3109:1750_1920x0_80_0_0_43d839382b909cdfd3a556ded199c592.jpg
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Дружественный визит президента России Владимира Путина в Северную Корею даст импульс, необходимый для создания механизмов, которые снизят влияние санкций на отношения двух стран. Об этом рассказал в беседе с "Известиями" официальный предствитель Кремля Дмитрий Песков."Да, безусловно, существуют ограничения, но существуют механизмы суверенизации наших отношений. Эти механизмы вполне могут быть задействованы, и это минимизирует негативные последствия от этих незаконных ограничений, которые действуют в отношении наших двух стран", - сказал он.По словам пресс-секретаря президента России, в ходе визита российская и северокорейская делегации обсуждали такие механизмы.Пескову задали вопрос, является ли визит Путина в Пхеньян толчком для создания таких механизмов. Он ответил положительно.
https://1prime.ru/20240617/peskov-849235335.html
кндр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/13/849293356_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_685df3d647d399fc8de40e9adaecab59.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий песков, россия, кндр
Дмитрий Песков, РОССИЯ, КНДР
13:39 19.06.2024
 
Песков рассказал о влиянии визита Путина в КНДР на санкции

Песков: визит Путина в КНДР дает импульс для механизмов по снижению влияния санкций

© POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Дружественный визит президента России Владимира Путина в Северную Корею даст импульс, необходимый для создания механизмов, которые снизят влияние санкций на отношения двух стран. Об этом рассказал в беседе с "Известиями" официальный предствитель Кремля Дмитрий Песков.
"Да, безусловно, существуют ограничения, но существуют механизмы суверенизации наших отношений. Эти механизмы вполне могут быть задействованы, и это минимизирует негативные последствия от этих незаконных ограничений, которые действуют в отношении наших двух стран", - сказал он.
По словам пресс-секретаря президента России, в ходе визита российская и северокорейская делегации обсуждали такие механизмы.
Пескову задали вопрос, является ли визит Путина в Пхеньян толчком для создания таких механизмов. Он ответил положительно.
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
РФ примет во внимание позиции стран на саммите по Украине, заявил Песков
17 июня, 12:34
 
Дмитрий ПесковРОССИЯКНДР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала