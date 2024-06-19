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Песков рассказал о влиянии визита Путина в КНДР на санкции
Песков рассказал о влиянии визита Путина в КНДР на санкции - 19.06.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал о влиянии визита Путина в КНДР на санкции
Дружественный визит президента России Владимира Путина в Северную Корею даст импульс, необходимый для создания механизмов, которые снизят влияние санкций на... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T13:39+0300
2024-06-19T13:39+0300
2024-06-19T13:39+0300
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Дружественный визит президента России Владимира Путина в Северную Корею даст импульс, необходимый для создания механизмов, которые снизят влияние санкций на отношения двух стран. Об этом рассказал в беседе с "Известиями" официальный предствитель Кремля Дмитрий Песков."Да, безусловно, существуют ограничения, но существуют механизмы суверенизации наших отношений. Эти механизмы вполне могут быть задействованы, и это минимизирует негативные последствия от этих незаконных ограничений, которые действуют в отношении наших двух стран", - сказал он.По словам пресс-секретаря президента России, в ходе визита российская и северокорейская делегации обсуждали такие механизмы.Пескову задали вопрос, является ли визит Путина в Пхеньян толчком для создания таких механизмов. Он ответил положительно.
https://1prime.ru/20240617/peskov-849235335.html
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дмитрий песков, россия, кндр
Дмитрий Песков, РОССИЯ, КНДР
Песков рассказал о влиянии визита Путина в КНДР на санкции
Песков: визит Путина в КНДР дает импульс для механизмов по снижению влияния санкций
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Дружественный визит президента России Владимира Путина в Северную Корею даст импульс, необходимый для создания механизмов, которые снизят влияние санкций на отношения двух стран. Об этом рассказал в беседе с "Известиями" официальный предствитель Кремля Дмитрий Песков.
"Да, безусловно, существуют ограничения, но существуют механизмы суверенизации наших отношений. Эти механизмы вполне могут быть задействованы, и это минимизирует негативные последствия от этих незаконных ограничений, которые действуют в отношении наших двух стран", - сказал он.
По словам пресс-секретаря президента России, в ходе визита российская и северокорейская делегации обсуждали такие механизмы.
Пескову задали вопрос, является ли визит Путина в Пхеньян толчком для создания таких механизмов. Он ответил положительно.
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