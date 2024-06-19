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США разрешили Киеву бить по территории России у границы с Сумской областью

США разрешили Киеву бить по территории России у границы с Сумской областью - 19.06.2024, ПРАЙМ

США разрешили Киеву бить по территории России у границы с Сумской областью

Вашингтон разрешил Украине бить американским оружием по российским военным, находящимся на территории РФ у границы с Сумской областью, заявил в эфире телеканала | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T14:14+0300

2024-06-19T14:14+0300

2024-06-19T14:51+0300

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Вашингтон разрешил Украине бить американским оружием по российским военным, находящимся на территории РФ у границы с Сумской областью, заявил в эфире телеканала PBS советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан По его словам, решение применять американское оружие по территории РФ "распространяется на все территории, где российские войска пересекают границу с российской стороны на украинскую, чтобы пытаться занять дополнительную украинскую территорию". Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн также заявил, что российские войска якобы осуществляли "пробные заходы" на территорию Сумской области. "Это (решение — ред.) будет применяться также и там", - подчеркнул Салливан. Советник добавил, что Вашингтон разрешает украинским войскам атаковать российские силы, которые отходят на территорию РФ, с помощью артиллерии и других базирующихся на земле систем. По его словам, ВСУ могут применять системы ПВО, в том числе те, что поставляют США, чтобы выводить из строя российские самолеты, даже если эти самолеты находятся в воздушном пространстве РФ, если они собираются нанести удар в воздушном пространстве Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявил, что Вашингтон не давал согласия на нанесение ударов ВСУ американским оружием вглубь территории РФ, эта политика не претерпела изменений. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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спецодежда, украина, сша, джейк салливан