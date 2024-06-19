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США добиваются разрыва отношений Москвы и Анкары, считают в Турции

США добиваются разрыва отношений Москвы и Анкары, считают в Турции - 19.06.2024, ПРАЙМ

США добиваются разрыва отношений Москвы и Анкары, считают в Турции

Вашингтон добивается полного разрыва отношений между Анкарой и Москвой, заявил агентству РИА Новости зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T10:28+0300

2024-06-19T10:28+0300

2024-06-19T10:28+0300

экономика

россия

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АНКАРА, 19 июн – ПРАЙМ. Вашингтон добивается полного разрыва отношений между Анкарой и Москвой, заявил агентству РИА Новости зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Ранее издание Posta сообщило, что нежелание Анкары подключаться к антироссийским санкциям Запада беспокоит Вашингтон, при этом исключение России из межбанковской системы SWIFT создает серьезную нагрузку на турецкий бизнес. Топкурулу отметил, что развитие отношений между Турцией и Россией имеет стратегическое значение для обеих стран и мира в целом. По его словам, для изоляции и ослабления Москвы Вашингтон оказывает давление на все страны, которые поддерживают отношения с Россией. "Турция — одна из таких стран. С самого начала она проводила политику баланса с Атлантикой в отношениях с Россией. Такая политика не является устойчивой. США хотят от Анкары полного разрыва (отношений с Москвой — ред.). С другой стороны, Турция пытается продолжать отношения с Россией. Они очень важны для Анкары, особенно в области энергетики, туризма и сельского хозяйства", — подчеркнул политик. Ранее официальный представитель президента Турции, ныне глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын заявил, что санкции Анкары против Москвы сыграют прежде всего против Турции. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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россия, турция, санкции против рф