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В Москве раскрыли банду черных риелторов
В Москве раскрыли банду черных риелторов - 19.06.2024, ПРАЙМ
В Москве раскрыли банду черных риелторов
В Москве правоохранительные органы пресекли деятельность банды черных риелторов, в собственность которых попали более 60 квартир. Об этом сообщила официальный... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T15:29+0300
2024-06-19T15:29+0300
2024-06-19T16:02+0300
россия
риелторы
следственный комитет
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. В Москве правоохранительные органы пресекли деятельность банды черных риелторов, в собственность которых попали более 60 квартир. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко."В Москве пресечена преступная деятельность организованной группы лиц, причастных к преступлениям против собственности... Возбуждены уголовные дела о мошенничестве и легализации имущества, приобретенного преступным путем", — отметила представитель ведомства.Согласно данным следствия, с 2010 по 2024 год три организатора занимались мошеннической схемой по захвату квартир умерших жителей Москвы, используя поддельные документы, чтобы переоформить квартиры на подконтрольные им лица.Так, члены группы получили незаконное право собственности на более чем 60 квартир в столице и причинили более 250 миллионов рублей ущерба для города.В настоящее время организаторы и участники преступной группы задержаны, более 40 человек доставлены в столичное отделение Следственного комитета для проведения дополнительных следственных действий и проверки на причастность к этим преступлениям.
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россия, риелторы, следственный комитет
РОССИЯ, Риелторы, Следственный комитет
В Москве раскрыли банду черных риелторов
СК РФ: раскрыта банда черных риелторов, завладевших более 60 квартирами в Москве
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. В Москве правоохранительные органы пресекли деятельность банды черных риелторов, в собственность которых попали более 60 квартир. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"В Москве пресечена преступная деятельность организованной группы лиц, причастных к преступлениям против собственности... Возбуждены уголовные дела о мошенничестве и легализации имущества, приобретенного преступным путем", — отметила представитель ведомства.
Согласно данным следствия, с 2010 по 2024 год три организатора занимались мошеннической схемой по захвату квартир умерших жителей Москвы, используя поддельные документы, чтобы переоформить квартиры на подконтрольные им лица.
Так, члены группы получили незаконное право собственности на более чем 60 квартир в столице и причинили более 250 миллионов рублей ущерба для города.
В настоящее время организаторы и участники преступной группы задержаны, более 40 человек доставлены в столичное отделение Следственного комитета для проведения дополнительных следственных действий и проверки на причастность к этим преступлениям.
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