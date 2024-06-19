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Канада ввела санкции против ФСИН и СК России в ЯНАО, где сидел Навальный - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Канада ввела санкции против ФСИН и СК России в ЯНАО, где сидел Навальный
Канада ввела санкции против ФСИН и СК России в ЯНАО, где сидел Навальный - 19.06.2024, ПРАЙМ
Канада ввела санкции против ФСИН и СК России в ЯНАО, где сидел Навальный
Руководители и сотрудники ФСИН и СК России в Ямало-Ненецком автономном округе, где отбывал наказание Алексей Навальный, попали под санкции Канады. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T06:45+0300
2024-06-19T06:50+0300
политика
россия
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Руководители и сотрудники ФСИН и СК России в Ямало-Ненецком автономном округе, где отбывал наказание Алексей Навальный, попали под санкции Канады. Правительство Канады опубликовало на своем сайте санкционный список, в который были внесены 13 человек. В частности, это руководитель СУСК по ЯНАО Андрей Егоров и его зам Дмитрий Цымбаленко, глава следственного отдела СК России по Салехарду Сергей Патлатюк, заместитель начальника управления делами ФСИН Дмитрий Шароватов.По информации управления ФСИН Ямала, 16 февраля Навальный плохо почувствовал себя после прогулки, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у него оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по ЯНАО начал процессуальную проверку по факту смерти Навального, все обстоятельства случившегося будут установлены. В Лабытнангской городской больнице сообщили, что сотрудники скорой помощи свыше получаса пыталась реанимировать Навального. При этом дорога от станции скорой помощи до пациента заняла у бригады порядка девяти минут. По факту случившегося ведется доследственная проверка.
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россия
Политика, РОССИЯ
06:45 19.06.2024 (обновлено: 06:50 19.06.2024)
 
Канада ввела санкции против ФСИН и СК России в ЯНАО, где сидел Навальный

Под санкции Канады попали руководители и сотрудники ФСИН и СК России в ЯНАО

© Unsplash/Jason HafsoФлаг Канады, Оттава
Флаг Канады, Оттава
© Unsplash/Jason Hafso
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Руководители и сотрудники ФСИН и СК России в Ямало-Ненецком автономном округе, где отбывал наказание Алексей Навальный, попали под санкции Канады.
Правительство Канады опубликовало на своем сайте санкционный список, в который были внесены 13 человек. В частности, это руководитель СУСК по ЯНАО Андрей Егоров и его зам Дмитрий Цымбаленко, глава следственного отдела СК России по Салехарду Сергей Патлатюк, заместитель начальника управления делами ФСИН Дмитрий Шароватов.
По информации управления ФСИН Ямала, 16 февраля Навальный плохо почувствовал себя после прогулки, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у него оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по ЯНАО начал процессуальную проверку по факту смерти Навального, все обстоятельства случившегося будут установлены.
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Вчера, 15:48
В Лабытнангской городской больнице сообщили, что сотрудники скорой помощи свыше получаса пыталась реанимировать Навального. При этом дорога от станции скорой помощи до пациента заняла у бригады порядка девяти минут. По факту случившегося ведется доследственная проверка.
 
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