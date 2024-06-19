https://1prime.ru/20240619/sanktsii-849301805.html
Россия и КНДР продолжат бороться с санкционным удушением, заявил Путин
Россия и КНДР продолжат бороться с санкционным удушением, заявил Путин - 19.06.2024, ПРАЙМ
Россия и КНДР продолжат бороться с санкционным удушением, заявил Путин
Москва и Пхеньян будут продолжать бороться с практикой санкционного удушения, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с северокорейским... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T12:43+0300
2024-06-19T12:43+0300
2024-06-19T12:53+0300
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - ПРАЙМ. Москва и Пхеньян будут продолжать бороться с практикой санкционного удушения, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном."Продолжим противодействовать самой практике санкционного удушения как инструмента, который Запад привык использовать в целях сохранения своей гегемонии в политике, экономике и других сферах", — подчеркнул глава государства.Путин также отметил, что оба государства выступают против политически мотивированных санкций, которые только усугубляют международную ситуацию.Российский лидер подчеркнул, что Россия и КНДР развиваются на суверенной и независимой основе, несмотря на внешнее давление.Он также заверил, что две страны будут поддерживать друг друга и считать себя друзьями и добрыми соседями.
https://1prime.ru/20240619/putin-849299798.html
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Политика, РОССИЯ, КНДР, Владимир Путин, Ким Чен Ын
Россия и КНДР продолжат бороться с санкционным удушением, заявил Путин
Путин: Россия и КНДР продолжат противодействовать практике санкционного удушения
ПХЕНЬЯН, 19 июн - ПРАЙМ. Москва и Пхеньян будут продолжать бороться с практикой санкционного удушения, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.
"Продолжим противодействовать самой практике санкционного удушения как инструмента, который Запад привык использовать в целях сохранения своей гегемонии в политике, экономике и других сферах", — подчеркнул глава государства.
Путин также отметил, что оба государства выступают против политически мотивированных санкций, которые только усугубляют международную ситуацию.Российский лидер подчеркнул, что Россия и КНДР развиваются на суверенной и независимой основе, несмотря на внешнее давление.
Он также заверил, что две страны будут поддерживать друг друга и считать себя друзьями и добрыми соседями.
Путин не исключил военно-технического сотрудничества с КНДР