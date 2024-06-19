https://1prime.ru/20240619/sanktsii-849301805.html

Россия и КНДР продолжат бороться с санкционным удушением, заявил Путин

Россия и КНДР продолжат бороться с санкционным удушением, заявил Путин - 19.06.2024, ПРАЙМ

Россия и КНДР продолжат бороться с санкционным удушением, заявил Путин

Москва и Пхеньян будут продолжать бороться с практикой санкционного удушения, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с северокорейским... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T12:43+0300

2024-06-19T12:43+0300

2024-06-19T12:53+0300

политика

россия

кндр

владимир путин

ким чен ын

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - ПРАЙМ. Москва и Пхеньян будут продолжать бороться с практикой санкционного удушения, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном."Продолжим противодействовать самой практике санкционного удушения как инструмента, который Запад привык использовать в целях сохранения своей гегемонии в политике, экономике и других сферах", — подчеркнул глава государства.Путин также отметил, что оба государства выступают против политически мотивированных санкций, которые только усугубляют международную ситуацию.Российский лидер подчеркнул, что Россия и КНДР развиваются на суверенной и независимой основе, несмотря на внешнее давление.Он также заверил, что две страны будут поддерживать друг друга и считать себя друзьями и добрыми соседями.

https://1prime.ru/20240619/putin-849299798.html

кндр

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россия, кндр, владимир путин, ким чен ын