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МАГАТЭ предупредила о последствиях санкций против "Росатома"

МАГАТЭ предупредила о последствиях санкций против "Росатома" - 19.06.2024, ПРАЙМ

МАГАТЭ предупредила о последствиях санкций против "Росатома"

Введение ограничений против "Росатома" может иметь последствия для ядерной безопасности. Такое мнение выразил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T15:57+0300

2024-06-19T15:57+0300

2024-06-19T16:14+0300

россия

росатом

магатэ

энергетика

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Введение ограничений против "Росатома" может иметь последствия для ядерной безопасности. Такое мнение выразил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.""Росатом" - это компания, которая имеет значительное присутствие во многих странах мира. Поэтому, возможно, даже надлежащее введение санкций против "Росатома" может иметь негативные последствия с точки зрения ядерной безопасности", — отметил он.По словам главы агентства, российская госкорпорация поставляет топливо и оказывает услуги в области атомной энергии по всему миру. Гросси подчеркнул, что международное сотрудничество в сфере мирного атома должно быть свободным от политической конъюнктуры.Ранее он отмечал прочность сотрудничества между "Росатомом" и МАГАТЭ и заявлял, что Россия, как ведущая ядерная держава, активно участвует в создании и поддержании ядерного порядка.

https://1prime.ru/20240528/magate-848600536.html

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россия, росатом, магатэ