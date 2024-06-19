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МАГАТЭ предупредила о последствиях санкций против "Росатома"
МАГАТЭ предупредила о последствиях санкций против "Росатома" - 19.06.2024, ПРАЙМ
МАГАТЭ предупредила о последствиях санкций против "Росатома"
Введение ограничений против "Росатома" может иметь последствия для ядерной безопасности. Такое мнение выразил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T15:57+0300
2024-06-19T15:57+0300
2024-06-19T16:14+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Введение ограничений против "Росатома" может иметь последствия для ядерной безопасности. Такое мнение выразил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.""Росатом" - это компания, которая имеет значительное присутствие во многих странах мира. Поэтому, возможно, даже надлежащее введение санкций против "Росатома" может иметь негативные последствия с точки зрения ядерной безопасности", — отметил он.По словам главы агентства, российская госкорпорация поставляет топливо и оказывает услуги в области атомной энергии по всему миру. Гросси подчеркнул, что международное сотрудничество в сфере мирного атома должно быть свободным от политической конъюнктуры.Ранее он отмечал прочность сотрудничества между "Росатомом" и МАГАТЭ и заявлял, что Россия, как ведущая ядерная держава, активно участвует в создании и поддержании ядерного порядка.
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россия, росатом, магатэ
РОССИЯ, Росатом, МАГАТЭ, Энергетика
МАГАТЭ предупредила о последствиях санкций против "Росатома"
Гросси: санкции против "Росатома" могут иметь последствия для ядерной безопасности
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Введение ограничений против "Росатома" может иметь последствия для ядерной безопасности. Такое мнение выразил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
""Росатом" - это компания, которая имеет значительное присутствие во многих странах мира. Поэтому, возможно, даже надлежащее введение санкций против "Росатома" может иметь негативные последствия с точки зрения ядерной безопасности", — отметил он.
По словам главы агентства, российская госкорпорация поставляет топливо и оказывает услуги в области атомной энергии по всему миру. Гросси подчеркнул, что международное сотрудничество в сфере мирного атома должно быть свободным от политической конъюнктуры.
Ранее он отмечал прочность сотрудничества между "Росатомом" и МАГАТЭ и заявлял, что Россия, как ведущая ядерная держава, активно участвует в создании и поддержании ядерного порядка.
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