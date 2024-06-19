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Сбербанк откажется от отчета об оценке при покупке земли в ипотеку

Сбербанк откажется от отчета об оценке при покупке земли в ипотеку - 19.06.2024, ПРАЙМ

Сбербанк откажется от отчета об оценке при покупке земли в ипотеку

Сбербанк решил отказаться от отчетов об оценке при покупке земельных участков в ипотеку, сообщил директор дивизиона "Домклик" банка Алексей Лейпи на конференции | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T12:47+0300

2024-06-19T12:47+0300

2024-06-19T12:53+0300

россия

сбербанк

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Сбербанк решил отказаться от отчетов об оценке при покупке земельных участков в ипотеку, сообщил директор дивизиона "Домклик" банка Алексей Лейпи на конференции в Петербурге. "Сейчас больше половины сделок в "Сбере" проходят без отчетов об оценке. Пришло время распространить этот инструмент и на покупку земельных участков", - сказал он. По словам Лейпи, новые правила ипотеки на земельные участки планируется внедрить в июле. Это должно ускорить выход на сделку и сэкономить клиентам примерно 20 тысяч рублей, подчеркнул он. Следующим шагом будет распространение этого механизма на загородную недвижимость, добавил Лейпи.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сбербанк