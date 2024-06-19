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Сбербанк откажется от отчета об оценке при покупке земли в ипотеку
Сбербанк откажется от отчета об оценке при покупке земли в ипотеку - 19.06.2024, ПРАЙМ
Сбербанк откажется от отчета об оценке при покупке земли в ипотеку
Сбербанк решил отказаться от отчетов об оценке при покупке земельных участков в ипотеку, сообщил директор дивизиона "Домклик" банка Алексей Лейпи на конференции | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T12:47+0300
2024-06-19T12:47+0300
2024-06-19T12:53+0300
россия
сбербанк
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Сбербанк решил отказаться от отчетов об оценке при покупке земельных участков в ипотеку, сообщил директор дивизиона "Домклик" банка Алексей Лейпи на конференции в Петербурге. "Сейчас больше половины сделок в "Сбере" проходят без отчетов об оценке. Пришло время распространить этот инструмент и на покупку земельных участков", - сказал он. По словам Лейпи, новые правила ипотеки на земельные участки планируется внедрить в июле. Это должно ускорить выход на сделку и сэкономить клиентам примерно 20 тысяч рублей, подчеркнул он. Следующим шагом будет распространение этого механизма на загородную недвижимость, добавил Лейпи.
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россия, сбербанк
Сбербанк откажется от отчета об оценке при покупке земли в ипотеку
Сбербанк откажется от отчета об оценке при покупке земельных участков в ипотеку
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Сбербанк решил отказаться от отчетов об оценке при покупке земельных участков в ипотеку, сообщил директор дивизиона "Домклик" банка Алексей Лейпи на конференции в Петербурге.
"Сейчас больше половины сделок в "Сбере" проходят без отчетов об оценке. Пришло время распространить этот инструмент и на покупку земельных участков", - сказал он.
По словам Лейпи, новые правила ипотеки на земельные участки планируется внедрить в июле. Это должно ускорить выход на сделку и сэкономить клиентам примерно 20 тысяч рублей, подчеркнул он.
Следующим шагом будет распространение этого механизма на загородную недвижимость, добавил Лейпи.