https://1prime.ru/20240619/sbor-849284050.html

Часть платы бизнеса за мощность могут выделить в отдельный сбор, пишут СМИ

Часть платы бизнеса за мощность могут выделить в отдельный сбор, пишут СМИ - 19.06.2024, ПРАЙМ

Часть платы бизнеса за мощность могут выделить в отдельный сбор, пишут СМИ

Часть надбавок к цене на мощность, через которые промышленность в России оплачивает строительство энергетических объектов, могут выделить в отдельный целевой... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T08:47+0300

2024-06-19T08:47+0300

2024-06-19T09:14+0300

бизнес

сбор

энергетика

https://cdnn.1prime.ru/img/83566/95/835669547_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_13f25b053ac1523d54894bcaa7f98207.jpg

МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Часть надбавок к цене на мощность, через которые промышленность в России оплачивает строительство энергетических объектов, могут выделить в отдельный целевой сбор, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Часть надбавок к цене на мощность, через которые промышленность оплачивает строительство энергетических объектов и субсидирует тарифы в разных регионах, могут выделить в отдельный целевой сбор. Поручение проработать такой вопрос дал вице-премьер Александр Новак", - пишет газета. Отмечается, что регуляторы решат, какие надбавки могут быть выведены в платеж, кто будет оплачивать сбор и каков порядок администрирования. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПоручение дано по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики 22 мая под руководством Новака со сроком исполнения до 5 августа. Согласно документу, который видела газета, Минэкономразвития, Минэнерго, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и "Совет рынка" (регулятор энергорынков) проработают вопрос "выделения части надбавок к цене на мощность на оптовом энергорынке в отдельный парафискальный сбор". Тема выделения надбавок в отдельный сбор давно обсуждалась в Минэнерго и в "Совете рынка" в качестве возможной защиты от межтерриториального перекрестного субсидирования. А с учетом увеличения налоговой нагрузки на промышленность актуальность вопроса выросла, рассказали собеседники "Коммерсанта". Источники газеты отметили, что в процессе дискуссии на заседании звучало предложение о введении акциза на электроэнергию для промышленных ферм, добывающих криптовалюту, однако формулировка имеет более широкое толкование и все будет зависеть от исполнения. В "Совете рынка" рассказали "Коммерсанту", что инициатива предполагает исключение из цены на мощность части существующих надбавок и перевод их в отдельный обязательный платеж. Взимание такого сбора потребует принятия поправок на уровне федерального законодательства, добавили там. В свою очередь в "Сообществе потребителей энергии" изданию заявили, что новое название для старой болезни не сделает ее более привлекательной. По мнению сообщества, острую рыночную недостаточность необходимо лечить или сокращать, не превращая энергорынок в придаток фискальной системы. При этом, по мнению директора Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергея Сасима, такой механизм может повысить прозрачность администрирования существующих надбавок, но есть риск ограничения развития отдельных видов экономической деятельности.

https://1prime.ru/20240617/biznes-849229607.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сбор