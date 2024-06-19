https://1prime.ru/20240619/sbor-849284050.html
Часть платы бизнеса за мощность могут выделить в отдельный сбор, пишут СМИ
Часть платы бизнеса за мощность могут выделить в отдельный сбор, пишут СМИ - 19.06.2024, ПРАЙМ
Часть платы бизнеса за мощность могут выделить в отдельный сбор, пишут СМИ
Часть надбавок к цене на мощность, через которые промышленность в России оплачивает строительство энергетических объектов, могут выделить в отдельный целевой... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T08:47+0300
2024-06-19T08:47+0300
2024-06-19T09:14+0300
бизнес
сбор
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/83566/95/835669547_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_13f25b053ac1523d54894bcaa7f98207.jpg
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Часть надбавок к цене на мощность, через которые промышленность в России оплачивает строительство энергетических объектов, могут выделить в отдельный целевой сбор, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Часть надбавок к цене на мощность, через которые промышленность оплачивает строительство энергетических объектов и субсидирует тарифы в разных регионах, могут выделить в отдельный целевой сбор. Поручение проработать такой вопрос дал вице-премьер Александр Новак", - пишет газета. Отмечается, что регуляторы решат, какие надбавки могут быть выведены в платеж, кто будет оплачивать сбор и каков порядок администрирования. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПоручение дано по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики 22 мая под руководством Новака со сроком исполнения до 5 августа. Согласно документу, который видела газета, Минэкономразвития, Минэнерго, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и "Совет рынка" (регулятор энергорынков) проработают вопрос "выделения части надбавок к цене на мощность на оптовом энергорынке в отдельный парафискальный сбор". Тема выделения надбавок в отдельный сбор давно обсуждалась в Минэнерго и в "Совете рынка" в качестве возможной защиты от межтерриториального перекрестного субсидирования. А с учетом увеличения налоговой нагрузки на промышленность актуальность вопроса выросла, рассказали собеседники "Коммерсанта". Источники газеты отметили, что в процессе дискуссии на заседании звучало предложение о введении акциза на электроэнергию для промышленных ферм, добывающих криптовалюту, однако формулировка имеет более широкое толкование и все будет зависеть от исполнения. В "Совете рынка" рассказали "Коммерсанту", что инициатива предполагает исключение из цены на мощность части существующих надбавок и перевод их в отдельный обязательный платеж. Взимание такого сбора потребует принятия поправок на уровне федерального законодательства, добавили там. В свою очередь в "Сообществе потребителей энергии" изданию заявили, что новое название для старой болезни не сделает ее более привлекательной. По мнению сообщества, острую рыночную недостаточность необходимо лечить или сокращать, не превращая энергорынок в придаток фискальной системы. При этом, по мнению директора Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергея Сасима, такой механизм может повысить прозрачность администрирования существующих надбавок, но есть риск ограничения развития отдельных видов экономической деятельности.
https://1prime.ru/20240617/biznes-849229607.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83566/95/835669547_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_9536522d03cfbc601b58b18fabad227b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, сбор
Часть платы бизнеса за мощность могут выделить в отдельный сбор, пишут СМИ
"Ъ": часть платы бизнеса за мощность в энергетике может стать отдельным сбором
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Часть надбавок к цене на мощность, через которые промышленность в России оплачивает строительство энергетических объектов, могут выделить в отдельный целевой сбор, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Часть надбавок к цене на мощность, через которые промышленность оплачивает строительство энергетических объектов и субсидирует тарифы в разных регионах, могут выделить в отдельный целевой сбор. Поручение проработать такой вопрос дал вице-премьер Александр Новак", - пишет газета. Отмечается, что регуляторы решат, какие надбавки могут быть выведены в платеж, кто будет оплачивать сбор и каков порядок администрирования.
Поручение дано по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики 22 мая под руководством Новака со сроком исполнения до 5 августа. Согласно документу, который видела газета, Минэкономразвития, Минэнерго, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и "Совет рынка" (регулятор энергорынков) проработают вопрос "выделения части надбавок к цене на мощность на оптовом энергорынке в отдельный парафискальный сбор".
Тема выделения надбавок в отдельный сбор давно обсуждалась в Минэнерго и в "Совете рынка" в качестве возможной защиты от межтерриториального перекрестного субсидирования. А с учетом увеличения налоговой нагрузки на промышленность актуальность вопроса выросла, рассказали собеседники "Коммерсанта".
Источники газеты отметили, что в процессе дискуссии на заседании звучало предложение о введении акциза на электроэнергию для промышленных ферм, добывающих криптовалюту, однако формулировка имеет более широкое толкование и все будет зависеть от исполнения. В "Совете рынка" рассказали "Коммерсанту", что инициатива предполагает исключение из цены на мощность части существующих надбавок и перевод их в отдельный обязательный платеж. Взимание такого сбора потребует принятия поправок на уровне федерального законодательства, добавили там.
В свою очередь в "Сообществе потребителей энергии" изданию заявили, что новое название для старой болезни не сделает ее более привлекательной. По мнению сообщества, острую рыночную недостаточность необходимо лечить или сокращать, не превращая энергорынок в придаток фискальной системы.
При этом, по мнению директора Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергея Сасима, такой механизм может повысить прозрачность администрирования существующих надбавок, но есть риск ограничения развития отдельных видов экономической деятельности.
Титов призвал российский бизнес переходить к задачам развития