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В Минэнерго призвали строить сети с учетом климатических изменений

В Минэнерго призвали строить сети с учетом климатических изменений - 19.06.2024, ПРАЙМ

В Минэнерго призвали строить сети с учетом климатических изменений

Энергетики должны извлекать уроки и применять новые подходы к строящимся сетям и объектам генерации с учетом изменения климата, заявил в интервью РИА Новости... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T08:34+0300

2024-06-19T08:34+0300

2024-06-19T08:34+0300

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Энергетики должны извлекать уроки и применять новые подходы к строящимся сетям и объектам генерации с учетом изменения климата, заявил в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак. В апреле, на всероссийском совещании об итогах прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП), занимавший тогда пост министра энергетики РФ Николай Шульгинов сообщал, что в 2023-2024 году температуры были ниже климатической нормы во многих районах России, а в отдельных субъектах РФ фиксировались гололедно-изморозевые явления с ветром до 30 метров в секунду. Из-за непогоды и с учетом накопленного технического износа в электросетевом комплексе с начала ОЗП было зафиксировано 48 массовых нарушений энергоснабжения потребителей, что в два раза превысило уровень 2022-2023 года. Отвечая на вопрос, рассматривают ли энергетики трансформацию подхода к подготовке к осенне-зимнему периоду, чтобы учитывать изменения климата, Грабчак напомнил, что "энергетика и основа ее функционирования, инвестиций - это тарифные решения, которые, по сути, оплачивает конечный потребитель". Конечно, можно зарезервировать каждого потребителя до такой степени, что любое природное явление не повлияет на его надежное энергоснабжение, но стоит вопрос цены и того, где взять деньги, отметил замминистра. "И здесь наша задача - найти баланс. Поэтому здесь мы видим решение, с одной стороны, в проектировании систем, в том числе электросетей, с учетом категорий надежности. А с другой, в быстром восстановлении и совершенствовании процедур, чтобы было оперативное реагирование на чрезвычайную ситуацию. В частности, это повышение квалификации персонала, его обеспечение дополнительной техникой. И, конечно, мы должны извлекать уроки и применять новые подходы к строящимся сетям и объектам генерации с учетом изменения климатики", - заключил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

https://1prime.ru/20240524/energetika-848488183.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минэнерго рф, сети, лэп, генерация