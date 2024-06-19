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ФАС выявила сговор на рынке топлива в ХМАО - 19.06.2024, ПРАЙМ
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ФАС выявила сговор на рынке топлива в ХМАО
ФАС выявила сговор на рынке топлива в ХМАО - 19.06.2024, ПРАЙМ
ФАС выявила сговор на рынке топлива в ХМАО
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила сговор на рынке топлива в Ханты-Мансийском автономном округе, местные компании одновременно завышали цены на | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T19:34+0300
2024-06-19T19:34+0300
хмао
топливо
дизельное топливо
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила сговор на рынке топлива в Ханты-Мансийском автономном округе, местные компании одновременно завышали цены на бензин и дизтопливо, сообщило ведомство. "ФАС выявила сговор на рынке нефтепродуктов в Ханты-Мансийском автономном округе… УФАС по Ханты-Мансийскому автономному округу установило, что ООО "Юганскнефтепродукт" и ООО "Нефтепродуктсервис" единовременно повысили и в течение нескольких месяцев поддерживали цены на Аи-92, Аи-95 и дизтопливо на АЗС в нескольких муниципалитетах при отсутствии экономических обоснований", - говорится в сообщении. "Ранее территориальный орган службы возбудил дело в отношении двух компаний по признакам заключения антиконкуретного соглашения", - добавляет ведомство. "Юганскнефтепродукту" и "Нефтепродуктсервису" будут назначены штрафы.
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хмао, топливо, дизельное топливо
ХМАО, топливо, дизельное топливо
19:34 19.06.2024
 
ФАС выявила сговор на рынке топлива в ХМАО

ФАС выявила сговор на рынке топлива в Ханты-Мансийском автономном округе

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкТопливный пистолет на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке
Топливный пистолет на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила сговор на рынке топлива в Ханты-Мансийском автономном округе, местные компании одновременно завышали цены на бензин и дизтопливо, сообщило ведомство.
"ФАС выявила сговор на рынке нефтепродуктов в Ханты-Мансийском автономном округе… УФАС по Ханты-Мансийскому автономному округу установило, что ООО "Юганскнефтепродукт" и ООО "Нефтепродуктсервис" единовременно повысили и в течение нескольких месяцев поддерживали цены на Аи-92, Аи-95 и дизтопливо на АЗС в нескольких муниципалитетах при отсутствии экономических обоснований", - говорится в сообщении.
"Ранее территориальный орган службы возбудил дело в отношении двух компаний по признакам заключения антиконкуретного соглашения", - добавляет ведомство.
"Юганскнефтепродукту" и "Нефтепродуктсервису" будут назначены штрафы.
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