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"Почта России" намерена обжаловать штраф за задержки в ремонте отделений

"Почта России" намерена обжаловать штраф за задержки в ремонте отделений - 19.06.2024, ПРАЙМ

"Почта России" намерена обжаловать штраф за задержки в ремонте отделений

"Почта России" планирует обжаловать штраф, вынесенный судом за задержки в ремонте отделений, компания не согласна с предъявленными Счетной палатой претензиями,... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T11:11+0300

2024-06-19T11:11+0300

2024-06-19T11:11+0300

россия

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. "Почта России" планирует обжаловать штраф, вынесенный судом за задержки в ремонте отделений, компания не согласна с предъявленными Счетной палатой претензиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Почты". Ранее во вторник газета "Коммерсант" написала, что Мировой суд в Москве вынес "Почте России" штраф на 100 миллионов рублей за нарушение договора с Минцифры о ремонте отделений. Решение было вынесено в рамках претензии Счетной палаты - аудиторы выявили недостоверные данные о количестве неотремонтированных отделений. Суд установил, что почтовый оператор, получивший на проект 5 миллиардов рублей от государства, не закончил работы в срок в 279 отделениях. "В 2022 году компания осуществила модернизацию и запустила в обновленном формате 1 193 отделения, еще в двух отделениях ремонты завершились в 2023 году. … Своевременный запуск 1 193 отделений подтверждают извещения о поступлении и выдаче писем и посылок, чеки об оказании услуг и так далее. "Почта России" не согласна с предъявленными претензиями и будет обжаловать судебное решение в установленном порядке", - сообщили в пресс-службе. Как отметили в компании, судебное разбирательство в отношении некоторых из модернизированных отделений "касается соблюдения формальных процедур, в частности сроков оформления закрывающих документов с подрядчиками и подачи отчетов".

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