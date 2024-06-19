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Совфед одобрил штрафы за нарушения при владении долями ЭЗО

Совфед одобрил штрафы за нарушения при владении долями ЭЗО - 19.06.2024, ПРАЙМ

Совфед одобрил штрафы за нарушения при владении долями ЭЗО

Совет Федерации одобрил закон об административной ответственности граждан и резидентов РФ за неисполнение обязанности по вступлению в прямое владение акциями... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T20:15+0300

2024-06-19T20:15+0300

2024-06-19T20:15+0300

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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон об административной ответственности граждан и резидентов РФ за неисполнение обязанности по вступлению в прямое владение акциями или долями российских экономически значимых организаций (ЭЗО), ранее принадлежавшими иностранным холдингам, связанным с недружественными странами. Документ предусматривает штрафы до 700 тысяч рублей. За неисполнение обязанности по подаче заявления с информацией, необходимой для вступления в прямое владение акциями (долями) ЭЗО, штрафы для граждан и (или) резидентов РФ составят: 200-400 тысяч рублей для физлиц, 300-500 тысяч - для должностных лиц, и 500-700 тысяч - для юрлиц. Аналогичные штрафы вводятся и для органов управления экономически значимой организации за неисполнение или несвоевременное исполнение обязанностей, связанных с подачей таких заявлений и иными действиями. С 4 сентября 2023 года в РФ действует закон, позволяющий через суд исключать из структуры владения экономически значимых российских компаний и банков иностранные холдинговые компании, связанные с недружественными странами. Согласно этому закону, после решения суда о приостановке прав иностранного холдинга у граждан и резидентов РФ возникает обязанность вступить в прямое владение акциями/долями экономически значимой организации. Другой закон, принятый в декабре прошлого года, сохраняя эту обязанность, добавляет право вступить в прямое владение для лиц, не являющихся гражданами или резидентами РФ. При этом сама ЭЗО после решения суда должна в течение 20 рабочих дней направить извещения всем известным ей лицам, которые косвенно владели акциями/долями. Далее граждане и резиденты РФ должны в течение трех месяцев со дня получения извещения направить в ЭЗО заявление, содержащее информацию для вступления в прямое владение акциями/долями. Если они такое заявление не подали, Росфинмониторинг будет направлять "уклонистам" предписания устранить нарушения с конкретным сроком. Теперь для них вводятся и штрафы.

https://1prime.ru/20240619/analitika-849287930.html

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