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Совфед одобрил штрафы за нарушения при владении долями ЭЗО
Совфед одобрил штрафы за нарушения при владении долями ЭЗО - 19.06.2024, ПРАЙМ
Совфед одобрил штрафы за нарушения при владении долями ЭЗО
Совет Федерации одобрил закон об административной ответственности граждан и резидентов РФ за неисполнение обязанности по вступлению в прямое владение акциями... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T20:15+0300
2024-06-19T20:15+0300
2024-06-19T20:15+0300
экономика
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акции
штраф
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон об административной ответственности граждан и резидентов РФ за неисполнение обязанности по вступлению в прямое владение акциями или долями российских экономически значимых организаций (ЭЗО), ранее принадлежавшими иностранным холдингам, связанным с недружественными странами. Документ предусматривает штрафы до 700 тысяч рублей. За неисполнение обязанности по подаче заявления с информацией, необходимой для вступления в прямое владение акциями (долями) ЭЗО, штрафы для граждан и (или) резидентов РФ составят: 200-400 тысяч рублей для физлиц, 300-500 тысяч - для должностных лиц, и 500-700 тысяч - для юрлиц. Аналогичные штрафы вводятся и для органов управления экономически значимой организации за неисполнение или несвоевременное исполнение обязанностей, связанных с подачей таких заявлений и иными действиями. С 4 сентября 2023 года в РФ действует закон, позволяющий через суд исключать из структуры владения экономически значимых российских компаний и банков иностранные холдинговые компании, связанные с недружественными странами. Согласно этому закону, после решения суда о приостановке прав иностранного холдинга у граждан и резидентов РФ возникает обязанность вступить в прямое владение акциями/долями экономически значимой организации. Другой закон, принятый в декабре прошлого года, сохраняя эту обязанность, добавляет право вступить в прямое владение для лиц, не являющихся гражданами или резидентами РФ. При этом сама ЭЗО после решения суда должна в течение 20 рабочих дней направить извещения всем известным ей лицам, которые косвенно владели акциями/долями. Далее граждане и резиденты РФ должны в течение трех месяцев со дня получения извещения направить в ЭЗО заявление, содержащее информацию для вступления в прямое владение акциями/долями. Если они такое заявление не подали, Росфинмониторинг будет направлять "уклонистам" предписания устранить нарушения с конкретным сроком. Теперь для них вводятся и штрафы.
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эзо, акции, штраф
Экономика, ЭЗО, Акции, штраф
Совфед одобрил штрафы за нарушения при владении долями ЭЗО
СФ одобрил штрафы до 700 тысяч руб за нарушения при прямом владении долями ЭЗО
МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон об административной ответственности граждан и резидентов РФ за неисполнение обязанности по вступлению в прямое владение акциями или долями российских экономически значимых организаций (ЭЗО), ранее принадлежавшими иностранным холдингам, связанным с недружественными странами. Документ предусматривает штрафы до 700 тысяч рублей.
За неисполнение обязанности по подаче заявления с информацией, необходимой для вступления в прямое владение акциями (долями) ЭЗО, штрафы для граждан и (или) резидентов РФ составят: 200-400 тысяч рублей для физлиц, 300-500 тысяч - для должностных лиц, и 500-700 тысяч - для юрлиц.
Аналогичные штрафы вводятся и для органов управления экономически значимой организации за неисполнение или несвоевременное исполнение обязанностей, связанных с подачей таких заявлений и иными действиями.
Что так давит на акции и укрепляет рубль
С 4 сентября 2023 года в РФ действует закон, позволяющий через суд исключать из структуры владения экономически значимых российских компаний и банков иностранные холдинговые компании, связанные с недружественными странами. Согласно этому закону, после решения суда о приостановке прав иностранного холдинга у граждан и резидентов РФ возникает обязанность вступить в прямое владение акциями/долями экономически значимой организации.
Другой закон, принятый в декабре прошлого года, сохраняя эту обязанность, добавляет право вступить в прямое владение для лиц, не являющихся гражданами или резидентами РФ. При этом сама ЭЗО после решения суда должна в течение 20 рабочих дней направить извещения всем известным ей лицам, которые косвенно владели акциями/долями.
Далее граждане и резиденты РФ должны в течение трех месяцев со дня получения извещения направить в ЭЗО заявление, содержащее информацию для вступления в прямое владение акциями/долями. Если они такое заявление не подали, Росфинмониторинг будет направлять "уклонистам" предписания устранить нарушения с конкретным сроком. Теперь для них вводятся и штрафы.