Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума одобрила в первом чтении ограничение продажи SIM-карт иностранцам - 19.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240619/simkarta-849313774.html
Госдума одобрила в первом чтении ограничение продажи SIM-карт иностранцам
Госдума одобрила в первом чтении ограничение продажи SIM-карт иностранцам - 19.06.2024, ПРАЙМ
Госдума одобрила в первом чтении ограничение продажи SIM-карт иностранцам
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ограничение продажи SIM-карт иностранцам. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T16:42+0300
2024-06-19T16:42+0300
sim-карта
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ограничение продажи SIM-карт иностранцам. Ранее в Госдуму внесли законопроект, по которому абонент мобильной связи получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование, а иностранцы смогут получить SIM-карту только при личном посещении, и не более 10 номеров на одно лицо. Кроме того, для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука) и указание в договоре сведений о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП, если применяется так называемая "служебная" сим-карта. Как отмечал ранее глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, законопроект поможет укрепить безопасность граждан и существенно сократить возможности для совершения мошеннических действий и других преступлений с использованием мобильной связи. Кроме того, после заключения договора операторы связи будут обязаны передать сведения о нем для размещения в личном кабинете абонента на Госуслугах. Если законопроект о SIM-картах будет принят, то возможность контроля за ними появится на "Госуслугах" с 1 августа 2025 года, сообщил ранее депутат Госдумы Антон Горелкин. Он отметил, что иностранные граждане будут должны перезаключить договоры на сотовую связь до 1 марта, о чем получат уведомления за месяц, непереоформленные SIM-карты планируется отключать от обслуживания. Ответственность в Кодекс об административных правонарушениях за нарушение новых требований в отношении мобильной связи будет установлена отдельным законопроектом.
https://1prime.ru/20240612/migranty-849104151.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_29ba1da3e39389f6053fc55ce3926518.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
sim-карта, госдума
SIM-карта, Госдума
16:42 19.06.2024
 
Госдума одобрила в первом чтении ограничение продажи SIM-карт иностранцам

ГД приняла в I чтении законопроект об ограничение продажи SIM-карт иностранцам

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ограничение продажи SIM-карт иностранцам.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, по которому абонент мобильной связи получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование, а иностранцы смогут получить SIM-карту только при личном посещении, и не более 10 номеров на одно лицо.
Кроме того, для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука) и указание в договоре сведений о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП, если применяется так называемая "служебная" сим-карта.
Как отмечал ранее глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, законопроект поможет укрепить безопасность граждан и существенно сократить возможности для совершения мошеннических действий и других преступлений с использованием мобильной связи.
Кроме того, после заключения договора операторы связи будут обязаны передать сведения о нем для размещения в личном кабинете абонента на Госуслугах.
Если законопроект о SIM-картах будет принят, то возможность контроля за ними появится на "Госуслугах" с 1 августа 2025 года, сообщил ранее депутат Госдумы Антон Горелкин. Он отметил, что иностранные граждане будут должны перезаключить договоры на сотовую связь до 1 марта, о чем получат уведомления за месяц, непереоформленные SIM-карты планируется отключать от обслуживания.
Ответственность в Кодекс об административных правонарушениях за нарушение новых требований в отношении мобильной связи будет установлена отдельным законопроектом.
Ситуация у миграционного центра в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
В узбекской диаспоре назвали плюсы цифрового профиля мигранта в России
12 июня, 15:52
 
SIM-картаГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала