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Госдума одобрила в первом чтении ограничение продажи SIM-карт иностранцам

Госдума одобрила в первом чтении ограничение продажи SIM-карт иностранцам - 19.06.2024, ПРАЙМ

Госдума одобрила в первом чтении ограничение продажи SIM-карт иностранцам

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ограничение продажи SIM-карт иностранцам. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T16:42+0300

2024-06-19T16:42+0300

2024-06-19T16:42+0300

sim-карта

госдума

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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ограничение продажи SIM-карт иностранцам. Ранее в Госдуму внесли законопроект, по которому абонент мобильной связи получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование, а иностранцы смогут получить SIM-карту только при личном посещении, и не более 10 номеров на одно лицо. Кроме того, для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука) и указание в договоре сведений о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП, если применяется так называемая "служебная" сим-карта. Как отмечал ранее глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, законопроект поможет укрепить безопасность граждан и существенно сократить возможности для совершения мошеннических действий и других преступлений с использованием мобильной связи. Кроме того, после заключения договора операторы связи будут обязаны передать сведения о нем для размещения в личном кабинете абонента на Госуслугах. Если законопроект о SIM-картах будет принят, то возможность контроля за ними появится на "Госуслугах" с 1 августа 2025 года, сообщил ранее депутат Госдумы Антон Горелкин. Он отметил, что иностранные граждане будут должны перезаключить договоры на сотовую связь до 1 марта, о чем получат уведомления за месяц, непереоформленные SIM-карты планируется отключать от обслуживания. Ответственность в Кодекс об административных правонарушениях за нарушение новых требований в отношении мобильной связи будет установлена отдельным законопроектом.

https://1prime.ru/20240612/migranty-849104151.html

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sim-карта, госдума