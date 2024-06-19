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Ким Чен Ын назвал Россию самым честным другом и соратником КНДР - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Ким Чен Ын назвал Россию самым честным другом и соратником КНДР
Ким Чен Ын назвал Россию самым честным другом и соратником КНДР - 19.06.2024, ПРАЙМ
Ким Чен Ын назвал Россию самым честным другом и соратником КНДР
Россия является для Северной Кореи "самым честным другом и соратником", заявил председатель КНДР Ким Чен Ын. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T12:37+0300
2024-06-19T13:01+0300
политика
россия
кндр
владимир путин
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - ПРАЙМ. Россия является для Северной Кореи "самым честным другом и соратником", заявил председатель КНДР Ким Чен Ын.Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер по итогам подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами сделали заявления для прессы. "В этот момент, когда весь мир с пристальным вниманием направляет свой взор в Пхеньян, куда прибыла миссия дружбы из России, я стою с российскими товарищами — самыми честными друзьями и соратниками, в этом торжественном зале", — сказал Ким Чен Ын. Глава государства также назвал своего российского коллегу "самым дорогим другом корейского народа".Накануне Путин напомнил, что Россия и Северная Корея в прошлом году отметили 75 лет со дня установления дипломатических отношений. Кроме того, подчеркнул президент РФ, в 2024 году страны празднуют 75-летие подписания Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве, которое является первым межгосударственным документом.
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россия, кндр, владимир путин, ким чен ын
Политика, РОССИЯ, КНДР, Владимир Путин, Ким Чен Ын
12:37 19.06.2024 (обновлено: 13:01 19.06.2024)
 
Ким Чен Ын назвал Россию самым честным другом и соратником КНДР

Ким Чен Ын заявил, что Россия является самым честным другом и соратником КНДР

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКНДР отмечает 60-ю годовщину окончания Корейской войны
КНДР отмечает 60-ю годовщину окончания Корейской войны - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - ПРАЙМ. Россия является для Северной Кореи "самым честным другом и соратником", заявил председатель КНДР Ким Чен Ын.
Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер по итогам подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами сделали заявления для прессы.
"В этот момент, когда весь мир с пристальным вниманием направляет свой взор в Пхеньян, куда прибыла миссия дружбы из России, я стою с российскими товарищами — самыми честными друзьями и соратниками, в этом торжественном зале", — сказал Ким Чен Ын.
Глава государства также назвал своего российского коллегу "самым дорогим другом корейского народа".
Накануне Путин напомнил, что Россия и Северная Корея в прошлом году отметили 75 лет со дня установления дипломатических отношений. Кроме того, подчеркнул президент РФ, в 2024 году страны празднуют 75-летие подписания Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве, которое является первым межгосударственным документом.
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