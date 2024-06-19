https://1prime.ru/20240619/sotszakaz-849298885.html

Гражданам позволят выбирать исполнителя соцзаказа на Госуслугах

Гражданам позволят выбирать исполнителя соцзаказа на Госуслугах - 19.06.2024, ПРАЙМ

Гражданам позволят выбирать исполнителя соцзаказа на Госуслугах

Совфед одобрил закон, позволяющий гражданам выбирать исполнителя социального заказа на едином портале государственных и муниципальных услуг. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T12:00+0300

2024-06-19T12:00+0300

2024-06-19T12:00+0300

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83943/25/839432593_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_e727c5a96546f157daa621aeb3e24b04.jpg

МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Совфед одобрил закон, позволяющий гражданам выбирать исполнителя социального заказа на едином портале государственных и муниципальных услуг. Документ обеспечивает возможность использовать этот портал при выборе исполнителя государственных и муниципальных услуг в социальной сфере, а также при подаче в уполномоченный орган заявления об их предоставлении, неоказании или ненадлежащем оказании. Информация об услугах, оказываемых в рамках государственного или муниципального соцзаказа, будет размещаться в системе "Электронный бюджет". Это облегчит все административные моменты и расширит возможности граждан, говорил ранее замглавы Минфина Алексей Лавров. Кроме того, негосударственным организациям, которые вкладывают средства в социальную инфраструктуру, будут предоставляться преференции при отборе исполнителей соцзаказа. Причем ими смогут воспользоваться не только стороны соглашений о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве или концессионных соглашений, но и лица, которых они привлекли для исполнения обязательств по ним. На федеральном, региональном и муниципальном уровне, помимо порядка формирования соцзаказов на оказание государственных или муниципальных услуг, будет утверждаться и перечень услуг, на которые формируется такой заказ. Соответствующие изменения вносятся в закон о государственном (муниципальном) заказе на оказание услуг в социальной сфере. По информации Минфина РФ, с 2021 года и до конца 2024 года в стране проходит эксперимент по привлечению некоммерческих организаций и частного бизнеса к исполнению соцзаказа за счет госбюджета. В эксперименте участвуют 38 субъектов РФ, а соцзаказом охвачены 6,9 миллиона потребителей. Исполнителей услуг при этом выбирают на конкурентной основе. Оказывать услуги в рамках соцзаказа можно по таким направлениям, как социальное обслуживание, спортивная подготовка, содействие занятости, туризм, паллиативная медицинская помощь, санаторно-курортное лечение, физкультурно-оздоровительные услуги. Сенаторы также одобрили закон, вносящий сопутствующие изменения в Бюджетный кодекс (БК). Сейчас соглашения на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере могут заключаться лишь на срок оказания такой услуги. Документ разрешает заключать соглашения об оказании этих услуг и на иные сроки. Практика показывает, что возникает потребность в периодическом возобновлении этих соглашений, и в ряде случаев их удобнее заключать на более долгий срок, пояснял Лавров. БК также дополняется положением, позволяющем правительству России, региональным и местным органам власти определять случаи заключения соглашений о предоставлении субсидий для исполнения государственного (муниципального) соцзаказа на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств, а также определять порядок заключения таких соглашений. Вносимые изменения позволят упростить реализацию проектов в рамках социального заказа, отмечал замминистра. Оба новых закона должны вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия