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Россия хочет запустить СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме

Россия хочет запустить СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме - 19.06.2024, ПРАЙМ

Россия хочет запустить СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме

Владимир Путин рассказал о планах запустить СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме, передает агентство Рейтер со ссылкой на его статью во... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T18:26+0300

2024-06-19T18:26+0300

2024-06-19T18:26+0300

энергетика

россия

вьетнам

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин рассказал о планах запустить СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме, передает агентство Рейтер со ссылкой на его статью во вьетнамской газете "Нянзан".Российская энергетическая фирма "Новатэк" планирует запустить СПГ-проекты во Вьетнаме, уточняется в сообщении агентства."НОВАТЭК" изучал возможность поставок сжиженного природного газа во Вьетнам на существующие и новые электростанции еще в 2022 году. Однако проект, который компания собиралась реализовывать во Вьетнаме в партнерстве с Siemens и TotalEnergies, так и не был реализован.

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вьетнам

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