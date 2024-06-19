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Россия хочет запустить СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме
Россия хочет запустить СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме - 19.06.2024, ПРАЙМ
Россия хочет запустить СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме
Владимир Путин рассказал о планах запустить СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме, передает агентство Рейтер со ссылкой на его статью во... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T18:26+0300
2024-06-19T18:26+0300
2024-06-19T18:26+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин рассказал о планах запустить СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме, передает агентство Рейтер со ссылкой на его статью во вьетнамской газете "Нянзан".Российская энергетическая фирма "Новатэк" планирует запустить СПГ-проекты во Вьетнаме, уточняется в сообщении агентства."НОВАТЭК" изучал возможность поставок сжиженного природного газа во Вьетнам на существующие и новые электростанции еще в 2022 году. Однако проект, который компания собиралась реализовывать во Вьетнаме в партнерстве с Siemens и TotalEnergies, так и не был реализован.
https://1prime.ru/20240617/putin-849246876.html
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россия, вьетнам
Энергетика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ
Россия хочет запустить СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме
Путин: РФ планирует запустить СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин рассказал о планах запустить СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме, передает агентство Рейтер со ссылкой на его статью во вьетнамской газете "Нянзан".
Российская энергетическая фирма "Новатэк" планирует запустить СПГ-проекты во Вьетнаме, уточняется в сообщении агентства.
"НОВАТЭК" изучал возможность поставок сжиженного природного газа во Вьетнам на существующие и новые электростанции еще в 2022 году. Однако проект, который компания собиралась реализовывать во Вьетнаме в партнерстве с Siemens и TotalEnergies, так и не был реализован.
Ушаков раскрыл подробности предстоящего визита Путина во Вьетнам