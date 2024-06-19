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Эксперты разошлись во мнениях по вопросу вмешательства ЦБ в торги

Эксперты разошлись во мнениях по вопросу вмешательства ЦБ в торги - 19.06.2024, ПРАЙМ

Эксперты разошлись во мнениях по вопросу вмешательства ЦБ в торги

Скачок волатильности и последовавший резкий рост рубля в последние дни дал повод для рассуждений экспертов о том, станет ли ЦБ РФ вмешиваться в рыночные торги... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T15:12+0300

2024-06-19T15:12+0300

2024-06-19T15:18+0300

экономика

россия

курсы валют

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Скачок волатильности и последовавший резкий рост рубля в последние дни дал повод для рассуждений экспертов о том, станет ли ЦБ РФ вмешиваться в рыночные торги юанем, чтобы стабилизировать ситуацию, однако их мнения разошлись, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости комментариев. Минфин США 12 июня сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). С 13 июня Московская биржа приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Курс юаня на Мосбирже в среду падал до 10,84 рубля – минимума с мая прошлого года. От "досанкционного" уровня - закрытия 11 июня - юань к минимуму среды за неделю уже обваливался на 1,39 рубля, или 11,4%, после чего вернулся немного выше 11 рублей. При этом 13 июня юань краткосрочно подскакивал до 12,49 рубля. Аргументы против вмешательства Это точно не "спекуляции", а такая подстройка рынка: в целом, подобное поведение рубля после появления новых санкций - очень типично, рассуждает главный экономист компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин. "Пока волатильность курса находится в рамках допустимого диапазона для ЦБ. Судя по потокам капитала, это больше похоже на единоразовый процесс, чем на новое структурное изменение. Мы ждем, что продажи валюты Центробанком и так сократятся существенно уже во втором полугодии за счет уменьшения операций, связанных с инвестициями ФНБ. Текущее движение курса должно позволить ЦБ сделать это без лишних опасений", - резюмирует он. Старший экономист инвестбанка "Синара" Сергей Коныгин также считает, что сейчас финансовый регулятор не будет вмешиваться в ход торгов, изменяя параметры своих операций на валютном рынке. "Не будет, объемы его операций незначительны для рынка. Их влияние на курс также невелико", - аргументирует он. Старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Юрий Тулинов считает, что Банк России сейчас не будет вмешиваться в валютные торги, поскольку отсутствуют угрозы финансовой стабильности. Регулятор позволит рынку самому определить равновесные уровни, резюмирует эксперт. Аргументы за вмешательство Похоже, что с расчетами в юанях есть сложности, из-за чего спрос на валюту низкий, а экспортеры должны ее активно продавать из-за указа об обязательной продаже валютной выручки, рассуждают эксперты SberCIB Investment Research. "Не исключено, что Центробанк может предложить отменить обязательную продажу валютной выручки экспортерами и сам приостановит продажу юаней в рамках бюджетного правила и зеркалирования трат Фонда национального благосостояния", - допускают они. Спрос на юань по-прежнему весьма слабый сразу по нескольким причинам: от проблем как с проведением платежей в юанях импортерами и неготовности ряда иностранных компаний переходить на оплату в китайской валюте, так и невозможности проведения ряда конверсионных операций на биржевых торгах, отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Складывающийся на ключевом, юаневом сегменте валютного рынка дисбаланс угрожает дальнейшим, не вполне оправданным с фундаментальной точки зрения, укреплением рубля. И, по нашему мнению, уже требует мер донастройки со стороны регулятора и властей", - резюмирует он.

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